O golfista norte-americano Tiger Woods vai regressar às “competições” na próxima semana, na Florida, dez meses depois de ter saído gravemente ferido de um despiste automóvel, anunciou esta quarta-feira no Twitter o antigo número um mundial. Trata-se de um torneio não oficial onde o golfista vai alinhar com o filho de 12 anos.

“Apesar de ter sido um ano longo e desafiante, estou muito entusiasmado em fechá-lo a competir no Campeonato PNC com o meu filho Charlie. Vou jogar enquanto pai e não podia estar mais entusiasmado e orgulhoso”, avançou Tiger Woods, através da rede social Twittter.

Although it’s been a long and challenging year, I am very excited to close it out by competing in the @PNCchampionship with my son Charlie. I’m playing as a Dad and couldn’t be more excited and proud.

— Tiger Woods (@TigerWoods) December 8, 2021