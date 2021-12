Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram os Jogos de Michael Phelps. Usain Bolt tomou conta de Londres, Mo Farah ficou também para si com o Estádio Olímpico, mas o norte-americano conseguiu aquilo que mais ninguém tinha feito até aí (e que tão depressa ninguém conseguirá fazer): bater o número de medalhas da soviética Larisa Latynina. Ainda assim, a natação nesse ano de 2012 não se resumiu aos êxitos dos EUA, havendo espaço para Sun Yang destacar-se nos 400 e 800 metros livres e a seleção francesa brilhar nos 100 e 200 metros livres, individuais e também nas estafetas. Nesse particular, Yannick Agnel ficou como a grande figura dos gauleses, conseguindo dois ouros nos 200 e nos 4×100 metros livres e ainda mais uma prata na estafeta dos 4×200 metros livres.

A aparição nos Jogos seguintes, no Rio de Janeiro, foi discreta e acabou por levar ao final da carreira como nadador mas não no mundo desportivo, passando a partir daí a ser comentador desportivo e consultor de um canal de televisão durante os períodos olímpicos. Agora, Agnel volta a ser notícia pelas piores razões.

O antigo campeão olímpico foi esta manhã detido em Paris e colocado sob custódia policial em Mulhouse, onde será ouvido nas próximas horas, ainda a propósito de uma queixa feita em 2016 por uma menor de 15 anos de uma alegada violação e agressão sexual. Cinco anos depois, as autoridades consideraram que tinham recolhido as provas suficientes para avançarem com o caso, o que aconteceu esta quinta-feira. A procuradora da cidade, Edwige Roux-Morizot, confirmou a detenção à agência France-Presse.

O L’Équipe avança mesmo que a queixa apresentada por uma também antiga nadadora, que treinou com Yannick Agnel entre 2014 e 2016 no Mulhouse Olympic Natation, já levou a que vários atuais e ex-atletas fossem ouvidos pelas autoridades como parte da investigação do caso denunciado há cinco anos. Antes de regressar a França e passar a ter licença para trabalhar em Mulhouse com o técnico Lionel Horter, o que aconteceu em setembro de 2014, o nadador esteve nos EUA a preparar os Jogos de Londres.

Em atualização