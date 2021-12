Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O FC Porto já conhece os seus possíveis adversários no playoff de acesso à próxima fase da Liga Europa, onde caiu também o Sp. Braga depois do empate na Pedreira frente ao Estrela Vermelha que deixou os minhotos no segundo lugar na fase de grupos, e não se pode dizer que tenha uma missão facilitada perante o valor das equipas que tem pela frente como possibilidades no sorteio de segunda-feira, que servirá para estrear uma nova fase na segunda competição europeia mas também na Conference League.

Assim, e olhando para todas as equipas que terminaram a fase de grupos na segunda posição, os dragões poderão mediar forças com duas das grandes revelações da Liga espanhola, Real Sociedad e Betis; com a maior surpresa da Serie A na presente temporada, o Nápoles, além da sempre complicada Lazio; com o Olympiakos do técnico português Pedro Martins (onde joga também Rúben Semedo); com os escoceses do Rangers; e com os croatas do Dínamo Zagreb, que surgem como adversário no plano teórico.

Já o Sp. Braga, depois do resultado desta noite, vai cruzar com uma das oito equipas que acabaram a fase de grupos da Liga dos Campeões no terceiro lugar, tendo assim pela frente como possíveis opositores RB Leipzig, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcelona, Atalanta, Sevilha ou Zenit.

Em atualização