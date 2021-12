Boris Johnson foi pai pela segunda vez desde que é primeiro-ministro britânico. O próprio e a sua mulher, Carrie Johnson, anunciaram o nascimento da filha, num hospital de Londres esta quinta-feira de manhã. O porta-voz do casal avançou que “tanto a mãe como a filha estão bem” e agradeceu aos profissionais de saúde pelo cuidado e apoio, citado pela BBC.

Em julho, Carrie Johnson anunciou no Instagram que estava grávida e revelou que sofreu um aborto espontâneo no início deste ano, ao escrever que estava à espera de um “rainbow baby”, expressão usada para designar a criança que nasce após um aborto espontâneo ou após uma morte perinatal.

O primeiro filho do casal, Wilfred, nasceu em abril de 2020, pouco depois de Boris Johnson ter sido hospitalizado com Covid-19. O primeiro-ministro britânico tem ainda mais cinco filhos: quatro da sua ex-mulher, Marina Wheeler, e uma filha que nasceu de uma relação extraconjugal.

O líder do Partido Trabalhista, Sir Keir Starmer, já deu os parabéns à família, à qual desejou saúde e felicidade.

Congratulations to Carrie and Boris Johnson on the birth of their daughter.

Wishing your family health and happiness. https://t.co/gpL0u51Ww0

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 9, 2021