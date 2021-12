O regresso de Cardinal, após recuperar de lesão, é a novidade dos convocados divulgados esta quinta-feira pelo selecionador de futsal, Jorge Braz, para os dois jogos particulares com a Espanha, a 18 e 19 de dezembro, em Málaga.

As duas partidas entre o campeão europeu e mundial Portugal e a vice-campeã europeia Espanha inserem-se na preparação das seleções para o campeonato da Europa de 2022, que se disputa de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, nos Países Baixos.

O pivô do Sporting Fernando Cardinal, que não era chamado desde fevereiro, na sequência de uma grave lesão, mas que já regressou em pleno à competição, com seis golos em nove jogos, constitui a principal novidade do selecionador Jorge Braz.

Portugal integra o Grupo A da fase final do Euro2022 juntamente com as seleções de Sérvia, Países Baixos e Ucrânia. A seleção espanhola disputa o Grupo D, tendo como adversários a Bósnia Herzegovina, o Azerbaijão e a Geórgia.

Em novembro, a seleção portuguesa disputou com os Países Baixos as suas primeiras partidas de preparação para o Euro2022, tendo vencido ambas por 3-0 e 5-3.