Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou 3.588 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e 23 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Os 23 óbitos associados à Covid-19, tal como no domingo, faz a média de mortes a sete dias subir para as 2o mortes diárias (19,9), algo que já não acontecia desde meados de março — 20,6 a 14 de março — quando a vaga estava numa fase descendente.

Visto de outra forma, no início da segunda vaga, Portugal chegou à média (a sete dias) de 20 mortes diárias a 25 de outubro de 2020 (20,7) e a 9 de dezembro de 2020 a média chegava aos 78,1 mortes diárias (média a sete dias).

A região Norte reúne o maior número de mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas (11). Nas restantes regiões, houve quatro mortes em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e no Algarve e duas no Alentejo. Não houve mortes nas regiões autónomas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A larga maioria das mortes com Covid-19 nas últimas 14 horas aconteceram entre os homens (15): sete deles acima dos 80 anos, quatro entre os 70 e 79 anos e quatro na casa dos 60 anos. Entre as mulheres foram registados oito óbitos, sete dos quais acima dos 80 anos e um acima dos 70.

Estão 961 pessoas internadas com Covid-19 — mais 44 do que no dia anterior —, das quais 142 estão nas unidades de cuidados intensivos — mais quatro do que na quarta-feira.

Portugal aproxima-se dos 1.000 doentes Covid-19 internados, valor que não se registava desde 2 de agosto (968). A 2 de agosto havia 203 doentes em cuidados intensivos, agora são 142. A última vez que tínhamos chegado aos 140 internamentos em UCI tinha sido a 6 de setembro.

Por outro lado, em 2020, no início da segunda vaga, já havia 993 internados em enfermaria no dia 15 de outubro e no dia 9 de dezembro eram já 3.332. Na altura, ainda não se tinha iniciado a vacinação no país.

Com os atuais 142 doentes em UCI, Portugal está com 55,7% das 255 camas de UCI ocupadas (definida como limite crítico), há um ano eram 504 doentes em UCI, quase o dobro do limite crítico.

A região Norte (1.161) e a região de Lisboa e Vale do Tejo (1.104) são as duas regiões com mais de mil novas infeções em 24 horas, seguidas do Centro com 723 novos casos.

As faixas etárias dos 20-29 anos (592), 30-39 anos (562) e 40-49 anos (538) são aquelas que apresentam o maior número de novas infeções (47% do total das infeções), logo seguidas das crianças até aos nove anos (462).

Entre as novas infeções, destaca-se também o Algarve com 371 novos casos. Nas restantes regiões, houve 126 casos no Alentejo, 76 na Madeira e 27 nos Açores.

Na casa dos 20 anos, há mais 119 infeções entre os homens e na casa dos 50 anos (436 casos no total), há mais 50 casos entre as mulheres. No total, nas últimas 24 horas houve mais 121 casos de infeções entre os homens.

Esta quinta-feira, a DGS reporta ainda 1.269 pessoas recuperadas da infeção e mais 1.451 contactos em vigilância (num total de 83.528). No total, são 65.130 casos ativos — mais 2.296 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.181.294 casos de infeção e 18.610 óbitos.