A cientista Elvira Fortunato e o padre Lino Maia são dois dos oradores do Fórum Nacional do PS, que se realiza no domingo, no Porto, e que se destina a preparar o programa eleitoral dos socialistas.

De acordo com o programa divulgado pelo Gabinete de Estudos do PS, o organismo dos socialistas que coordena o processo de elaboração do programa eleitoral e que é dirigido por Porfírio Silva, a sessão será encerrada a meio da tarde pelo secretário-geral do partido, António Costa.

O Fórum Nacional do PS vai dividir-se em três painéis temáticos, que serão discutidos simultaneamente em três espaços distintos do edifício da Alfândega do Porto, sendo o primeiro relativo à seguinte questão: “Como acelerar o crescimento económico e melhorar o rendimento dos portugueses?“.

Este assunto contará com intervenções da professora catedrática Elvira Fortunato, do presidente executivo da Polygon, Fernando Freitas, e do líder da empresa DTX Digital e professor na Universidade do Minho, Ricardo Machado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No painel sobre a questão “como diminuir as desigualdades e reforçar a resposta dos serviços públicos?“, discursam a docente universitária Fernanda Rodrigues, o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, padre Lino Maia, e a professora universitária Ariana Cosme, assim como a vereadora da Câmara de Matosinhos Manuela Álvares.

“Como fortalecer e continuar a modernizar o Serviço Nacional de Saúde?” é o tema do terceiro painel, com a participação do presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, Fernando Araújo, da medida infeciologista Margarida Tavares e da médica anestesiologista Dalila Veiga.

Em declarações à agência Lusa, Porfírio Silva, membro do Secretariado Nacional e diretor do Gabinete de Estudos do PS, apontou que esta semana, “por todo o país, estão já a decorrer 60 fóruns locais“.

Estes fóruns têm quatro temas comuns em todo o país: Boa governação; Estado social e combate às desigualdades; Economia e ambiente; Território e inovação e modernização. Temos muitos socialistas e não socialistas a debaterem estes quatro temas”, referiu.

De acordo com Porfírio Silva, em termos internos, a menos de dois meses das legislativas, “o PS está a desenvolver um movimento de construção participada do seu programa eleitoral”.

Em paralelo com estes fóruns locais, o dirigente socialista aponta que está também a decorrer desde o final da semana passada uma consulta online, com um formulário, contendo estes quatro temas.

“Uma consulta em que qualquer pessoa se pode dirigir e apresentar as suas sugestões ou propostas que gostaria de ver integradas no futuro programa eleitoral do PS”, disse.

Ainda em relação ao processo de preparação do programa eleitoral do PS, o deputado e diretor do Gabinete de Estudos desta força política destacou o tema da juventude.

“No dia 18 de dezembro, vamos ter um fórum com jovens, durante o qual trataremos, principalmente, de ouvir as suas propostas para a valorização das suas qualificações e rendimentos. Queremos que os jovens se sintam valorizados em Portugal, tenham condições para permanecer no país e tenham condições para desenvolver a sua vida e o país”, acrescentou.