Maputo, 09 dez 2021 (Lusa) – O Departamento de Estado norte-americano distinguiu a ativista moçambicana Denise Namburete com o “Prémio Campeões Anticorrupção” pela “liderança, coragem e impacto na prevenção, denúncia e combate à corrupção”, anunciou esta quinta-feira a embaixada dos EUA em Maputo.

A nota avança que mais 11 pessoas de igual número de países receberam a distinção pelo seu empenho no combate à corrupção.

Como testemunhámos muitas vezes, a corrupção corrói a confiança do público no governo e nas instituições democráticas, aprofunda a pobreza e a desigualdade e sufoca as oportunidades e o crescimento”, disse o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, citado na nota de imprensa.

Denise Namburete disse à Lusa que a distinção é “estimulante e encorajadora, porque demonstra que a luta contra a corrupção e pela boa governação nunca é inglória”.

Namburete disse esperar que o reconhecimento seja um impulso para uma cidadania ativa e exigente em relação aos poderes públicos no sentido de uma gestão transparente dos recursos do Estado.

“Não é uma luta fácil e também não tem sido fácil para mim, porque nesta jornada já fui obrigada a deixar o país, devido a ameaças e perseguições“, destacou.

Denise Namburete alertou que o combate à corrupção será um longo caminho e complexo, em Moçambique, devido aos interesses antagónicos envolvidos.

Não estamos todos mobilizados contra a corrupção em Moçambique e não articulamos a mesma mensagem e conceito em relação a essa guerra”, enfatizou.

O combate ao desvio de recursos do Estado, prosseguiu, impõe que também sejam incentivadas “as forças construtivas e empenhadas” que estão dentro do setor público, para que a luta seja mais eficaz.

A ação de Denise Namburete ganhou maior notoriedade quando conduziu a coligação da sociedade civil Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), do qual era coordenadora, a travar em tribunal a ordem de extradição do antigo ministro das Finanças Manuel Chang para Moçambique, pelo seu papel no caso das “dívidas ocultas”, defendendo que o antigo dirigente deve ser julgado nos EUA.

Moçambique e EUA disputam a extradição de Manuel Chang, que está detido na África do Sul, há mais de dois anos, na sequência de um mandado de prisão emitido pela justiça norte-americana.

A atribuição “Prémio Campeões Anticorrupção 2021” marcou a celebração do Dia Internacional Anticorrupção, que se assinalou no dia 9.