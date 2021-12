O selecionador português de futebol, Fernando Santos, elogiou esta quinta-feira as características pessoais do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e a sua liderança neste organismo, considerando que vai “fazer parte da história”.

“Todos os anteriores presidentes da FPF deram o seu melhor, mas é da mais elementar justiça dizer que Fernando Gomes fez algo mais”, começou por dizer o técnico, na apresentação do livro “Fernando Gomes: 10 anos de Presidência na FPF”, em Portalegre.

Recordando que os dois se conheceram, há 22 anos, quando trabalharam juntos no FC Porto, Fernando Santos vincou que “a liderança e gestão” do atual presidente da FPF tem “essa marca clara” de Fernando Gomes “como homem, o seu carácter e personalidade”.

E ele transportou isso para a FPF e levou a que acontecesse o que aconteceu, toda a obra que criou, além dos títulos que ganhou, porque umas vezes ganha-se, outras perde-se”, sublinhou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Considerando que Fernando Gomes “vai fazer parte da história” da FPF, o selecionador destacou a “ambição” do presidente em relação a “todas as modalidades do futebol” e não apenas com “os títulos conquistados com a seleção AA”.

“Tenho a certeza que ele quer muito mais”, mas quer também “fazer parte da história da vida dele e da família e daquilo que é como homem”, referiu.

Santos disse que o líder da FPF “tem uma personalidade que assenta muito nos valores da solidariedade e do estar com os outros”, notando, no entanto, que o dirigente “nunca perde a noção de que é o responsável máximo e é quem tem de tomar as decisões”.

“Mas fá-lo sempre em consciência e ouvindo os outros”, acrescentou.

Já o presidente da FPF, Fernando Gomes, na sua intervenção na cerimónia, passou em revista os objetivos alcançados durante os 10 anos da sua presidência no organismo e deixou uma mensagem de confiança no selecionador.

“Nem tudo está bem quando ganhamos, mas também nem tudo está mal quando perdemos”, sustentou.

Fernando Gomes, de 69 anos, cumpre o terceiro e último mandato na FPF, após ser eleito pela primeira vez em 10 de dezembro de 2011.