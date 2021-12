Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, onde estão apenas as 16 melhores equipas da Europa e onde nunca nenhuma formação portuguesa tinha chegado. Um início com um ponto frente ao Bayern, claro favorito no plano teórico, num jogo que enquanto as diferenças físicas não vieram ao de cima foi repartido. A primeira vitória de sempre, alcançada no terreno do Häcken com um golo de Catarina Amado nos descontos. Tudo, claro, sem quebrar a série de triunfos consecutivos no plano nacional, num total de seis depois da goleada sofrida frente ao Sporting. Numa época de estreia, o Benfica alcançou tudo.

Se é verdade que, no plano meramente teórico, a qualificação era um cenário em aberto com quatro pontos e dois jogos por disputar, os adversários em causa não abriam grandes expetativas a começar pelo Lyon, que em França tinha goleado as encarnadas por 5-0. Ainda assim, e como todo o caminho até este patamar, este era mais um ponto na evolução crescente que a equipa tem conseguido na presente temporada.

“É a nossa primeira participação. É ter uma aprendizagem experiencial e tirar o melhor possível de tudo o que pudermos. Em termos de estratégia temos a perfeita noção de quem é o Lyon, quem são as jogadoras, o que fazem, quais são os pontos fortes, pontos fracos não têm, têm apenas pontos ligeiramente menos fortes, e o jogo está a ser planeado dessa forma. Agora, o planeamento não foi feito em função do que nos pode dar mais ou menos jeito, até porque estaremos completamente dependentes do que acontecerá no outro jogo, e o que está planeado é o que as nossas jogadoras podem crescer nestes palcos”, comentara antes da partida o técnico adjunto das águias, André Vale, enquanto pedia o apoio dos adeptos encarnados.

“Temos de evoluir e há coisas que têm de ser melhoradas. Desde o último jogo com o Lyon já tivemos vários jogos e momentos de treino em que temos vindo a melhorar para chegar ao jogo de amanhã [quinta-feira] a jogar à Benfica, a dar o nosso máximo, a querer ganhar, o que é sempre o objetivo. O pormenor faz sempre a diferença, jogamos contra o Lyon, uma das potências do futebol feminino, a pressão está sempre mais acentuada e o jogo, por si só, acaba sempre por ser mais difícil”, acrescentara Francisca Nazareth.

Perante a diferença de valor entre os dois conjuntos, os minutos iniciais seriam preponderantes para o que seria o resto da partida mas as franceses demoraram apenas 35 segundos para inaugurar o marcador, com Ada Hederberg, a primeira jogadora a receber a Bola de Ouro da France Football, a desviar de cabeça isolada na área um cruzamento da direita de Cascarino. Kika Nazareth ainda criou uma boa oportunidade pouco depois onde só faltou o desvio de Ana Vitória mas o Lyon fez imperar o favoritismo e, já depois de uma bola na trave de Bacha (18′) e de um corte da central Wendie Renard quando Cloé Lacasse poderia isolar-se em que as encarnadas ficaram a pedir falta, a mesma Renard aumentou para 2-0 de cabeça na sequência de um canto com desvio ao primeiro poste (27′).

Esse segundo golo acabou por ser um golpe duro para a equipa de Filipa Patão, que não conseguiu ter a mesma reação que apresentaram após o 1-0 e perdeu-se em erros até ao intervalo, sofrendo o 3-0 por M’Bock Bathy (40′) e ainda o 4-0 pela inevitável Hederberg, a fazer a diferença outra vez de cabeça (45+3′). Brunn fez o resultado final no início de um segundo tempo onde o ritmo foi bem mais baixo e o jogo perdeu os motivos de interesse perante a diferença entre os dois conjuntos e os próximos jogos no calendário.