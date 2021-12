Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Procedi mal. Devia ter avaliado a situação com mais cuidado”. Foram estas as palavras que Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia, usou esta quarta-feira para pedir desculpas públicas por ter ido a uma discoteca após um contacto de risco com o ministro dos Negócios Estrangeiros, infetado com Covid-19, numa entrevista à televisão pública finlandesa Yle.

Uma foto publicada por uma revista expôs a ida à discoteca de Sanna Marin na noite do último sábado. A primeira-ministra finlandesa admitiu que decidiu não interromper a saída mesmo depois de receber um telefonema de um secretário de Estado a informá-la da infeção do ministro dos Negócios Estrangeiros, com quem tinha estado numa reunião do Conselho de Ministros no dia anterior (sexta-feira).

Finland's Foreign Minister tests positive for Covid. The rest of the government has been informed and instructed to avoid contact but Prime Minister Sanna Marin was in the nightclub all night even the PM knew about situation. Elite think restrictions don't apply to them. ???????? pic.twitter.com/Kj4yuB6xYv — Based ???????? (@Based_FIN) December 5, 2021

Na Finlândia, as pessoas com a vacinação completa não são obrigadas a cumprir isolamento após o contacto com um caso positivo. “Ele [secretário de Estado] disse-me que os ministros não seriam colocados em quarentena porque todos tinham as duas doses da vacina“, explicou Marin na sua conta de Facebook, na segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Contudo, de acordo com o jornal Helsingin Sanomat, há diretrizes específicas para os membros do governo, aos quais é recomendado evitar os contactos imediata e voluntariamente após exposição ao coronavírus. Confrontada pelos jornalistas com esta informação, a primeira-ministra afirmou que não recebeu esta orientação e responsabilizou-se pela falha de comunicação.

Outros membros do governo finlandês estão também envolvidos nesta polémica por não abdicarem de convívios sociais para travar a propagação do vírus, como o ministro da Defesa, Antti Kaikkonen, que no sábado foi a um jantar — um evento a que faltaram os ministros das Finanças e da Ciência e Cultura, precisamente para evitar riscos de contágio.

Desde então, a primeira-ministra finlandesa fez dois testes à Covid-19 e ambos tiveram resultado negativo.