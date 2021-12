O Sporting de Braga procura esta quinta-feira continuar na Liga Europa de futebol e apurar-se já para os oitavos de final, na receção ao Estrela Vermelha, na sexta e última jornada do Grupo F.

Os bracarenses ocupam o segundo lugar do agrupamento, com nove pontos, menos um do que os sérvios (10) e mais um face aos dinamarqueses do Midtjylland (oito), que, na jornada anterior, venceram os minhotos, por 3-2.

Desta forma, o conjunto comandado por Carlos Carvalhal está obrigado a vencer o Estrela Vermelha para carimbar o primeiro posto do grupo e o consequente apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, fase em que já esteve em quatro ocasiões.

Se empatar ou perder com os sérvios, o Braga só garantirá o segundo posto se o Midtjylland não vencer na visita aos búlgaros do Ludogorets, que são últimos do grupo, com apenas um ponto, sendo que, em caso de igualdade pontual, os arsenalistas terão vantagem sobre os nórdicos na diferença de golos no confronto direto, tendo em conta que venceram por 3-1 em casa.

Ao contrário do primeiro lugar, a segunda posição dos grupos da Liga Europa não dá qualificação direta para os oitavos, mas sim para os 16 avos de final, nos quais os vices da competição vão jogar um play-off com os terceiros classificados da Liga dos Campeões, para definir quem segue em frente na segunda prova mais importante do velho continente.

Já o terceiro posto do grupo obrigará o Sporting de Braga a ser relegado para a Liga Conferência Europa, também aí enfrentando um play-off, com um segundo classificado da mais recente competição europeia de clubes.

O Sporting de Braga-Estrela Vermelha está agendado para as 20h00.