Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O tiroteio numa escola secundária no estado do Michigan (EUA) por parte de um aluno de 15 anos foi considerado “totalmente evitável”, de acordo com um processo judicial — entregue esta quinta-feira — que pede uma indemnização de 100 milhões de dólares (cerca de 88 milhões de euros) em danos.

O processo foi apresentado por duas irmãs que sobreviveram ao tiroteio de 30 de novembro na Escola Secundária de Oxford (Oakland) que matou quatro alunos e feriu outros sete.

Como avança a agência Reuters, o processo foi instaurado contra o superintendente daquele distrito escolar e contra o diretor da escola, após terem assegurado aos pais que a segurança dos alunos estava garantida, mesmo sabendo dos posts ameaçadores feitos nas redes sociais pelo acusado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ethan Crumbley é o nome do estudante, com 15 anos de idade, que no passado mês de novembro abriu fogo contra os seus colegas, no que foi qualificado como o tiroteio escolar mais mortífero de 2021 nos Estados Unidos.

O jovem foi julgado como um adulto, tendo sido condenado por terrorismo com quatro acusações de homicídio de primeiro-grau, afirma a CNN.

Os pais de Crumbley também foram acusados, tendo sido indiciados por homicídio involuntário, uma vez que ofereceram a arma ao filho como uma prenda de Natal antecipada e ignoraram vários indicadores de que este planeava iniciar o tiroteio. Ambos os pais estão presos com uma fiança de 500 mil dólares (cerca de 442 mil euros).

“Os horrores de 30 de novembro eram totalmente evitáveis”, lê-se no processo judicial. Em jeito de justificação, o advogado que apresentou o processo, Geoffrey Fieger, evidenciou que além dos vários posts nas redes sociais do jovem a insinuar o acontecimento, este utilizou o seu telemóvel para pesquisar onde poderia obter munições.

Na terça-feira, a luz das velas iluminou o céu de Oakland, ao ser efetuada uma vigília em homenagem às vítimas do ataque, onde participaram alunos, ex-alunos, docentes, familiares e até alunos da Universidade de Michigan. Veja acima a fotogaleria.