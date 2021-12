Este artigo é da autoria da EDP

Brinquedos educativos, produtos de higiene ou cosmética ecológicos e sustentáveis, hortícolas de produção orgânica e sementes, roupa e outros artigos em segunda mão, peças de cerâmica que promovem tanto a sustentabilidade como a inclusão, alimentos à base de insetos. O primeiro Mercado de Natal EDP Planeta Zero & Pinheiro Bombeiro tem isso tudo, e muito mais, todos os fins de semana e feriados até 19 de dezembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A sustentabilidade esteve na origem desta iniciativa, que procurou reunir no mesmo espaço algumas das marcas e empresas portuguesas que tentam passar esta mensagem através da sua forma de atuar, dos produtos que vendem ou da relação que estabelecem com os consumidores. Foi também com essa preocupação ambiental que o Pinheiro Bombeiro, promovido desde 2017 pela startup Rnters, se associou à EDP neste primeiro Mercado de Natal. Quem encomendar um pinheiro bombeiro no site pode levantá-lo na tenda do Centro Cultural de Belém, ou então tratar de todo o processo no local.

Workshops e animação para toda a família, animais incluídos

O Mercado de Natal EDP Planeta Zero & Pinheiro Bombeiro tem entrada livre – para animais de estimação também – e inclui várias atividades para manter todos entretidos. Desde um baloiço de madeira perfeito para as selfies do Instagram, às mesas de atividades para as crianças desenharem; ainda pode encontrar o espaço do Pai Natal (em versão bombeiro sustentável), as caixas onde se podem deixar brinquedos usados, e vários workshops diários. Sem esquecer a máquina de garras – como aquelas que se encontram nos centros comerciais -, onde pode apanhar uma eficiente lâmpada LED, se a perícia o permitir.

Sustentabilidade põe marcas de peso lado a lado com jovens startups

Quase duas dezenas de empresas aceitaram o desafio e tornaram-se parceiras deste primeiro Mercado de Natal EDP Planeta Zero & Pinheiro Bombeiro, que coloca lado a lado marcas bem conhecidas do público, como a Science4You ou a Decathlon, e outras que começaram recentemente a trilhar o seu caminho. Todas pretendem deixar uma marca positiva no país e no mundo. Destacamos 5 projetos que marcam presença no mercado de Natal.

– Do Zero

Blog, podcast, mas também loja. Catarina Barreiros juntou todos os produtos e marcas que usa, que gosta, com os quais se identifica, e colocou-os ao dispor de todos na Loja do Zero. São já centenas de artigos de higiene ou decoração, para limpeza ou para a cozinha, para bebés, crianças ou adultos.

– Reshape Ceramics

Criada pela APAC Portugal, a Reshape Ceramics tem dois grandes objetivos: Evitar o desperdício, ao vender sempre as suas peças, mesmo que tenham pequenos defeitos (através de vários níveis de preços); e ajudar na reinserção de pessoas da comunidade prisional. São presos ou ex-reclusos que fazem, totalmente à mão, as peças da Reshape.

– Portugal Bugs

A Portugal Bugs foi uma das primeiras marcas a lançar produtos alimentares à base de insetos, após a autorização global dada no verão de 2021 pela Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária. Barras energéticas, chocolates, massas proteicas ou snacks à base de larvas de tenébrio são uma alternativa nutritiva e ambientalmente sustentável à produção e consumo de carne ou peixe.

– Hortas LX

André Maciel é um especialista em agricultura biológica, em permacultura, em promover a criação de hortas em qualquer lugar – seja num grande quintal ou numa pequena varanda no décimo andar. Com as suas HortasLX by Purisimpl, este agricultor urbano ensina miúdos e graúdos a cultivarem e aproveitarem o que a natureza tem de melhor para os dar.

– Replay

A associação Zero Waste Lab e o Precious Plastic Portugal criaram o projeto Replay, que dá uma nova vida a brinquedos usados – tanto podem ser arranjados e recuperados, como ser desmontados e transformados em novos brinquedos. No Mercado de Natal EDP Planeta Zero Troquedo Replay é um ponto de trocas, onde cada brinquedo deixado pode ser trocado por um diferente, promovendo assim a economia circular. No final, todos os brinquedos que não tenham sido trocados, serão doados a instituições.

Mercado ao fim de semana, Pinheiro Bombeiro todos os dias

O mercado Planeta Zero está aberto todos os sábados, domingos e feriados, até 19 de dezembro, o último fim de semana antes do dia de Natal. Já o ponto de recolha do Pinheiro Bombeiro funciona no mesmo local todos os dias da semana.

Mercado de Natal EDP Planeta Zero

Tenda do Centro Cultural de Belém (CCB)

Entrada pela Rua Bartolomeu Dias, 43 – Lisboa

Sábado – 10h às 20h

Domingo e feriado (dia 8) – 10h às 20h

Pinheiro Bombeiro

Segunda a Sexta-feira – 12h às 20h

Sábado – 10h às 20h

Domingo e feriado (dia 8) – 10h às 20h