Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Lazio, Juventus, AC Milan e Inter. A Roma de José Mourinho não tem tido também a melhor das sortes nos jogos pré-Europa e antes da Conference League. Se em dois deles (frente a outros adversários que não os referidos) conseguiu vitórias antes do confronto europeu, perante as quatro referidas equipas as coisas não correram bem. E este dado esconde, mesmo que de forma pouco conseguida, um dado da equipa do português: frente a adversários diretos, ou seja, claramente dos mais fortes da Serie A, os romanos não conseguem bons resultados. Basta relembrar o último encontro da Roma, em casa no Olímpico, frente ao campeão italiano em título Inter (0-3). Os milaneses foram sempre superiores e a equipa de Mourinho não se exibiu em bom plano, muito, mas muito pelo contrário. Se a equipa da Roma já teve jogos menos conseguidos esta época, frente aos azuis e negros de Milão notou-se a diferença para outros conjuntos.

A moral não era, assim, a melhor, mas não havia outra solução que não vencer na tarde desta quinta-feira no campo do CSKA Sofia e esperar que o Bodo/Glimt (com quem a Roma perdeu 6-1 fora) perdesse pontos frente aos ucranianos do Zorya, para que a equipa de Mourinho evitasse um playoff para seguir em frente na competição.

The pyro show of the CSKA-Sofia fans in tonight's clash with Romapic.twitter.com/kQ7rLwaJLR — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) December 9, 2021

O português tinha noção isso, mas admitiu que a sua aventura romana podia estar a correr melhor. “Temos de ir para ganhar. Depois, se o Bodo/Glimt vencer, seremos segundos e teremos de ir ao playoff em fevereiro. Mas também pode acontecer que o Bodo não vença e nós também não”, explicou Mou na antevisão e continuou, admitindo desde logo que Rui Patrício [totalista], o Chris Smalling e o Henrikh Mkhitaryan” não iriam à Bulgária.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O que queremos dar aos adeptos são resultados diferentes dos que temos dado. Os adeptos são verdadeiros apoiantes da Roma e não se importam em ganhar ou não. É fácil apoiar quando ganhas sempre e é mais difícil mostrares qual é a tua equipa preferida quando os resultados não são os melhores. Mas já sabíamos o que nos esperava desde o início. Não esperávamos tantos problemas, porque além de um plantel que está a ser construído, esperávamos as dificuldades inerentes a isso, mas a Covid-19, as lesões e as suspensões juntas é demais”, acrescentou o português, que garantiu ainda para esta tarde o que conseguia: “a melhor equipa possível para ganhar o jogo”.

Quem foi visto no Olímpico de Roma na derrota frente ao Inter? Nada mais, nada menos, que o imperador Francesco Totti, que aos 45 anos é (e será) uma lenda do clube. E como é hábito no antigo internacional italiano, as palavras não foram problema: “Como adepto, penso que não estamos a passar uma boa fase, mas o adepto da Roma sabe o que é sofrer, porque estamos habituados a estes altos e baixos. Mas acredito que o clube e Mourinho querem dar alegrias aos adeptos, vamos dar-lhes tempo. Mas para ganhar títulos são precisos jogadores fortes, bem como um clube e um treinador que os faça sentir em casa. O mais importante são os jogadores. Não quero faltar ao respeito aos jogadores, mas não vejo campeões no plantel. Apenas bons jogadores que podem ter bons desempenhos em determinados contextos”, rematou.

E Totti como que tinha razão, porque os “bons jogadores que podem ter bons desempenhos em determinados contextos” não deram hipóteses ao mais frágil CSKA Sofia, apenas com um ponto e um golo marcado no grupo. O jogo mais importante da Roma, como se previa, não era o seu. Estava na Ucrânia, no Zorya-Bodo. E na Bulgária, depois de Abraham (15′ e 53′) e Mayoral fazer um grande golo de calcanhar aos 35′; mesmo com o CSKA a reduzir para 1-3 por Catakovic aos 75′, a partir dessa altura a cabeça de Mourinho (e os ouvidos dos adjuntos, provavelmente) mudou certamente de país: é que se o Zorya estava a ganhar desde os 18′, aos 68′ um autogolo ucraniano fazia tremer a Roma à distância.

Com a equipa de Mourinho e os búlgaros a tentarem manter a intensidade morna num jogo em que apenas um golo do CSKA podia animar os últimos cinco minutos (o golo aconteceu, estabelecendo o 2-3, mas o apito final veio de seguida). O jogo caminharia então para o fim num relvado muito cansado, numa cidade e num estádio que estava repleto de neve antes do jogo.

Mourinho ganhou com os jogadores, com os adeptos, “juntos”, como diz o vídeo de Natal da Roma, que deu sorte à equipa que ainda recebeu uma prenda: o empate efetivado entre Zorya e Bodo/Glimt (1-1), que coloca os romanos diretamente na próxima fase da Conference League, onde um título pode muito bem criar uma festa em Roma. Têm a palavra Mourinho e os seus pupilos.