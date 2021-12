Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A África do Sul tem registado vários casos de pessoas infetadas com Ómicron que já tinham estado infetadas antes ou que estavam vacinadas. Agora foram identificados sete jovens adultos alemães infetados que já tinham tomado a dose de reforço, segundo o jornal alemão Der Tagesspiegel.

As doses de reforço — todas de uma vacina de mRNA — tinham sido tomadas entre cinco a 10 meses depois da segunda dose e cerca de um a dois meses antes da infeção com a variante Ómicron, descreve a equipa coordenada por Wolfgang Preiser, investigador no Laboratório Nacional de Saúde sul-africano (National Health Laboratory Service), no artigo publicado na revista científica SSRN — dedicada à rápida disseminação de investigação académica.

Todos os indivíduos tinham níveis altos de anticorpos contra a proteína spike (que dá o aspeto coroado ao vírus), como seria de esperar depois da dose de reforço. A carga viral também foi medida, mas ainda não existem dados em pessoas não vacinadas ou com outro esquema vacinal que permita fazer uma comparação.

A equipa de Wolfgang Preiser continua a defender a dose de reforço para prevenir a doença grave, mas os dados, ainda preliminares, indicam que pode ser insuficiente para prevenir a infeção e o aparecimento de sintomas. Assim, reforça a necessidade de manter medidas não farmacológicas (máscara, distanciamento, higiene das mãos, etc).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os alemães estavam na Cidade do Cabo, África do Sul, quando foram infetados com a variante Ómicron no final de novembro ou início de dezembro — uns em visitas a hospitais, outros de férias. Nenhum tinha estado infetado antes, todos tinham tomado três doses da vacina contra a Covid-19. A dose de reforço foi dada em outubro ou no início de novembro.

Os sete alemães — duas mulheres e quatro homens — tinham entre 25 e 39 anos e não tinham antecedentes de saúde que os colocassem em risco de complicações com a Covid-19. Todos desenvolveram sintomas leves a moderados (sem hospitalização), como dor de garganta, fadiga, dor de cabeça e tosse seca, entre outros sintomas.