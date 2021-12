Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O chefe do Corpo de Acólitos da igreja de uma paróquia de Felgueiras foi condenado a pena suspensa por crimes sexuais contra de uma menor de 14 anos — em causa está uma pena de dois anos e oito meses por crimes de coação e de importunação sexual agravados e de pornografia de menores agravado, este último na forma tentada. O arguido apenas foi suspenso de funções esta terça-feira, depois da sentença proferida pelo Tribunal de Penafiel.

De acordo com a edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias, o caso levado a julgamento remonta ao início de 2018, quando o homem casado e com dois filhos, atualmente com 42 anos, enviou um pedido de amizade via Facebook à jovem, o qual foi aceite por já se conhecerem “de vista” — a vítima frequentava a catequese na mesma freguesia.

Seguiram-se mensagens enviadas à vítima, com o chefe dos acólitos a aliciar a jovem para a prática de atos sexuais (foi-lhe dada “esperança” de uma possível relação entre ambos) e pedir-lhe, inclusivamente, fotografias nua — a jovem apenas enviou uma foto em biquíni. Os dois chegaram a ter um encontro numa zona isolada, onde o homem a beijou na boca e a apalpou (a menor recusou proceder de igual forma, uma vez que, segundo o acórdão citado, estava ali apenas “para conversar”).

O caso foi descoberto pela mãe da menor em 2019, quando acedeu às mensagens trocadas por ambos. O chefe dos acólitos ainda pediu à vítima para apagar as mensagens com receio de ir para a prisão, mas o pai acabaria por denunciar o caso às autoridades. Feita a queixa, o homem continuou a trabalhar na paróquia até à última terça-feira — está proibido pelo tribunal de acompanhar e coordenar qualquer grupo de jovens em qualquer paróquia. Os pais da menor pediram uma indemnização de 20 mil euros, ainda que o arguido tenha sido condenado a pagar 7 mil.

O caso chegou apenas à diocese do Porto, liderada pelo bispo D. Manuel Linda, após ser “pública a referida condenação”. A diocese lembra ainda ao jornal já citado que “a pessoa condenada está suspensa das suas funções na paróquia”.