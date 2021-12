As salas de cinema registaram um aumento de 23,5% no número de espectadores este ano, até novembro, comparando com 2020, totalizando 4,5 milhões de bilhetes emitidos, revelou esta sexta-feira o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Faltando ainda contabilizar os dados de dezembro, o ICA registou este ano 4.522.139 espectadores nas salas de cinema, ou seja, mais 23,5% do que em igual período de 2020. Nas receitas de bilheteira, o aumento é de 27,6%, subindo para 25,3 milhões euros.

Mesmo sem os dados de dezembro, é possível verificar que 2021 já irá superar 2020 em termos de frequência de cinema no circuito comercial. Em 2020, o ICA registou um total de 3,8 milhões de espectadores e 20,5 milhões de euros.

Comparando apenas dados de novembro de 2021 e de 2020, a subida é de mais de 500%, tanto em audiência como em receita de bilheteira, totalizando este ano 668.119 espectadores e 3,7 milhões de euros de receita.

Em novembro, os três filmes mais vistos pelos portugueses foram “Eternals”, com 153.521 espectadores, “Dune”, com 77.817 espectadores, e “A Família Adams 2”, com 54.203 espectadores.

Este ano, faltando ainda contabilizar dezembro, o filme mais visto pelos portugueses, com 430.725 bilhetes emitidos, foi “007 – Sem tempo para morrer”.

“Bem Bom”, de Patrícia Sequeira, é o filme português mais visto este ano em sala, com 87.949 espectadores.