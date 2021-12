Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O líder do Iniciativa Liberal está esta manhã no programa Sob Escuta da Rádio Observador e já recusou a hipótese de vender empresas como a TAP ao estado chinês e deixou elogios à gestão do banco público, mas só porque considera que “foi feita com critérios privados”.

“A gestão da Caixa Geral de Depósitos merece todos os elogios, foi feita com critérios privados”, Cotrim Figueiredo deixando um “desafio”. “Desafio alguém a dizer em que é que a CGD se portou diferentemente de um banco privado do setor. Se não fosse isso não tinha tido estes resultados. Chapelada à gestão da CGD, mas porque é muito semelhante à gestão de um banco privado e não público“, disse.

Ainda assim, considerando que a Caixa Geral de Depósitos deu lucros, Cotrim Figueiredo diz que “não vê nenhum motivo para o Estado ter um banco ou uma televisão”.

Sobre a venda da CGD diz que “é um desgosto” ter que vender a empresas de capital estrangeiro, mas nota que “gostos e desgostos devem contar pouco”.

Já sobre a venda de empresas ao estado chinês, diz Cotrim Figueiredo que “não faz sentido privatizar em favor de empresas estatais de outros países”.

Ainda na área da banca, diz o líder do Iniciativa Liberal que “as pessoas devem ter cuidado em quem confiam o seu dinheiro, onde o aplicam” e duvida da intervenção que foi feita no antigo BES. “Não sei se o risco sistémico do BES justificava a intervenção que foi feita”, afirmou.

Na saúde, Cotrim Figueiredo diz que os hospitais públicos “devem continuar a existir” e que não “têm que dar lucro” sendo, por isso, “diferentes do negócio da banca”. “Se não dá lucro não é um negócio”, apontou.

Sobre os funcionários públicos, Cotrim Figueiredo assume que nunca fez as contas para saber “qual seria a dimensão ideal de funcionários públicos”, mas acrescenta que dentro de “um ano ou dois” era possível passar “um terço dos funcionários para o privado”.

Deixando elogios ao acordo entre José Seguro, do PS, e Pedro Passos Coelho — lamentando “que não tenha sido levado a cabo” –, diz o líder do Iniciativa Liberal que desceria a taxa base de IRC “de 21 para 15%.

