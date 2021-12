Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A mãe dos dois gémeos encontrados mortos em Cascais foi detida esta sexta-feira pela Polícia Judiciária. De acordo com a nota divulgada à comunicação social, a mulher de nacionalidade estrangeira tem 33 anos de idade — foi detida por “existirem contra ela fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado e de um crime de profanação de cadáver”.

As vítimas são duas crianças recém-nascidas, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino. Os crimes ocorreram logo após o parto e na residência da arguida, na madrugada de 4 de dezembro.

A arguida detida será agora sujeita a interrogatório judicial para aplicação de medida de coação adequada.

No último sábado, dois gémeos recém-nascidos foram encontrados mortos em Cascais. Os corpos foram encontrados no interior de uma habitação. À data, fonte da PSP confirmou ao Observador a ocorrência, mas recusou-se a dar mais detalhes sobre o caso, alegando que estava a ser tutelado pela Polícia Judiciária.