Duas mulheres, de 32 e 57 anos, foram detidas na quinta-feira no concelho de Cascais pela suspeita dos crimes de burla qualificada, falsificação de documento e falsidade informática no valor de 80 mil euros, divulgou esta sexta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP especifica que estão em causa 11 crimes de burla qualificada, cinco de falsificação ou contrafação de documento e um crime de falsidade informática ligados à compra e venda de casas.

As duas mulheres, desde agosto de 2020, trabalharam em diversas imobiliárias de compra, venda e arrendamento de imóveis, desenvolveram um esquema de enriquecimento ilegítimo que consistia em angariarem potenciais compradores de imóveis, assegurando-lhes a aprovação de financiamentos da totalidade do valor da sua aquisição e facilidades no acesso aos mesmos”, explica a PSP.

Segundo o comunicado, as duas mulheres solicitavam depois às pessoas que angariavam “o pagamento de diversas quantias, transmitindo-lhes que as mesmas eram necessárias para dar andamento ao processo, assegurar a reserva do imóvel, efeitos de sinal, efeitos de imposto sobre as transmissões onerosas de imóveis e imposto de selo e para efeitos de pagamento de futuras escrituras públicas, burlas estas que ascendem a cerca de 80 mil euros”.

“Na sequência de uma investigação e na posse dos respetivos mandados de detenção, emitidos fora de flagrante delito pela autoridade judiciária, os polícias intercetaram e detiveram as duas suspeitas. Da investigação desenvolvida, foram recolhidos diversos elementos de prova”, sublinha o Cometlis.

No âmbito desta operação foi dado cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão domiciliários nas zonas de Cascais, Sintra e Benfica (Lisboa), tendo as autoridades apreendido diverso equipamento informático e documentação relacionados com o crime em investigação.

As mulheres vão ser presentes esta sexta-feira no Tribunal de Cascais para 1.º interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.