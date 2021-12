A Comissão Política Distrital de Leiria do PS propôs como cabeça de lista às legislativas António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, e em número dois Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Modernização, foi esta sexta-feira anunciado.

Um comunicado da Comissão Política Distrital do Partido Socialista, que se reuniu na quinta-feira, em Leiria, informa que “aprovou a lista de candidatos a deputados pelo círculo eleitoral de Leiria”, proposta que “será agora, apreciada, ratificada e aprovada pela Comissão Nacional do PS”.

De acordo com o comunicado, seguem-se na lista a atual deputada Sara Velez, Salvador Formiga (chefe de gabinete do presidente da Câmara da Nazaré), Jorge Gabriel Martins (deputado), Cláudia Avelar Santos (jurista), Henrique Canha (presidente da JS distrital), Lilibeth Ferreira (jurista), Henrique Estrelinha (técnico superior no hospital de Peniche), Céline Gaspar (presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria), Cristina Simões (diretora do Instituto Superior D. Dinis), José Manuel Lourenço (presidente da União de Freguesias Castanheira de Pera e Coentral), Susana Rosa (farmacêutica) e Carla Mariza Pereira (assistente social).

Encerra a lista o ex-presidente da Junta de Freguesia da Maceira (Leiria) Vitor Santos.

“Este processo resulta de uma cuidadosa auscultação de todas as sensibilidades internas do partido e representa os melhores interesses do distrito”, refere o comunicado, com a Federação Distrital do PS de Leiria “confiante de que a composição desta lista apresentará uma grande vitória nas próximas eleições legislativas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

À agência Lusa, o presidente da Federação, Walter Chicharro, salientou que o objetivo nas legislativas de 30 de janeiro é “obter a vitória no distrito” dado que nas últimas legislativas, em 19 de outubro de 2019, “o PS ficou muito próximo”.

Nessa data, o PSD ganhou no distrito, elegendo cinco deputados, enquanto o PS quatro e o Bloco de Esquerda um.