Março de 2020. A perspetiva daquilo que íamos atravessar seria inimaginável se o perguntássemos a alguém um ano antes desse período. Em Abril de 2020, Satya Nadella, CEO da Microsoft, afirmou que se tinha feito “mais pela digitalização nos últimos dois meses do que se faria nos próximos dois anos”. Mas não foi só o nosso lado tecnológico que mudou.

A forma como nos adaptámos pessoalmente foi também notória. O Eu pessoal, que também foi o Eu parceiro, o Eu familiar, o Eu amigo, o Eu trabalhador. . As esferas diluíram-se, fomos tudo, ao mesmo tempo – e agora, muitas pessoas já não sabem – ou não querem – voltar atrás. E essa foi, desde logo, uma das preocupações da Microsoft na criação do Surface Laptop Go – 13 horas de bateria, uma das mais duradouras do mercado, para nos dar espaço para ser tudo. Tempo para trabalhar, tempo para fazer compras de supermercado online, tempo para entretenimento, seja em qual for a plataforma – um computador que nos permite fazer tudo, um computador que acompanha o ritmo da vida atual.

Estar em todo o lado

O trabalho híbrido já é uma realidade. Mas não só por aí se ficam as alterações. O exercício híbrido também veio para ficar – com a maioria dos utilizadores de ginásios a preferirem um misto entre ginásio e treinos em casa – e a própria cidade tornou-se híbrida – um café pode ser agora um local de trabalho durante uma tarde -. Para esta nova vida, que nos exige que estejamos mais vezes em sítios diferentes, é preciso ser flexível e estar sempre preparado. O Surface Laptop Go torna-se, por isso, também numa componente essencial do nosso quotidiano móvel, pesando apenas 1.110g e tendo só 15,69 mm de espessura. É, de resto, imperativo da flexibilidade: fazer do “ir para todo o lado” um prazer, e não um (pesado) fardo.

E por ser preciso ser mais, o Surface Laptop Go também introduziu outra diferença: não só os acabamentos são premium, permitindo um computador de trabalho infalível, como o ecrã é tátil. A Microsoft introduziu um ecrã tátil PixelSense™ de 12,4”, que permite tanto viajar mais depressa entre apresentações, como navegar de forma mais orgânica entre bibliotecas de entretenimento , ou, simplesmente, fazer scroll na receita que se está a seguir para o jantar. Flexibilidade é isto mesmo, não é preciso escolher entre tátil ou teclado: é tirar o melhor dos dois mundos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Menos presentes, mas mais presentes

A pandemia mudou por completo a forma como vivemos as festas, particularmente o Natal. Se antes valorizávamos muitos almoços, jantares, “presentes”, hoje o que mais valorizamos é o estar presente. Deslocamo-nos menos, mas estamos em mais “sítios” – mesmo que esses sítios sejam digitais. Deixámos de ter uma agenda apertada, de negociação de datas e horas, para termos uma agenda aberta na mesa da sala ou num espaço de escritório improvisado. À distância de um clique conseguimos estar em todo o lado: com a família, no Norte ou no Sul, com os amigos que moram no estrangeiro ou com os vizinhos que foram para fora. Seja durante duas horas, seja num “café rápido” via Skype, depois de jantar. Se antes isto já era possível, a pandemia tornou-o normal – e é um hábito que já não vai mudar. Por essa razão, uma câmara tornou-se numa necessidade ainda mais valorizada nas nossas vidas. E a Microsoft respondeu, de novo, ao apelo dos tempos singulares que vivemos, com uma câmara HD, que permite videochamadas com todo o detalhe sob qualquer tipo de iluminação.

Mas a essência do próprio Natal não mudou. Natal é multitasking e para isso precisamos de ter o processador indicado para isso. No Surface Laptop Go é o Intel® Core™ i5 de 10.ª Geração, que permite uma execução, sem falhas, de todas as tarefas. No nosso caso pessoal, o nosso processador é mesmo organização. Planear os almoços e jantares, seja num post-it ou numa folha de Excel, preparar a compra das prendas, comprar tudo antecipadamente online – possivelmente enquanto ainda se respondem aos últimos emails do dia de trabalho.

A nossa realidade, agora, é diferente. Estamos diferentes. E o Microsoft Surface Laptop Go adapta-se a nós.