Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para o presidente da distrital de Lisboa do CDS, caso o “partido fundador da democracia” veja o número de deputados diminuir ainda mais nas próximas legislativas, o partido fica em “risco de pura e simplesmente desaparecer“. Em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, João Pereira Gonçalves defende que a atual liderança “foi a morte da sua própria estratégia”: “Apostou, primeiro, numa coligação com o PSD, depois recusou-se a ir a um congresso. A situação revela, lá está, que o problema é de maturidade política.”

Ao longo da entrevista, João Pereira Gonçalves deixa críticas à gestão de Francisco Rodrigues dos Santos, definindo-a como “errónea” e um “um ziguezague permanente”. “Temos hoje uma situação crítica, preocupante, no CDS, com enorme responsabilidade da direção e do seu presidente, com o facto de não se querer legitimar, não querer ir a um congresso, não querer sufragar um programa interno que é a moção e a sua liderança, e isso faz perder valor ao próprio partido”, comenta.

O presidente da distrital de Lisboa do CDS é da opinião que a próxima liderança deve reconquistar figuras como Pires de Lima, Adolfo Mesquita Nunes ou Cecília Meireles e João Almeida, estes dois últimos que deixaram de ser deputados mas não deixaram o partido, ao contrário dos dois primeiros. Não considera esses que, ao saírem, estejam a prejudicar mais o partido do que a direção. Fala antes “numa espécie de grito de revolta e de indignação com o que se estava a passar”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Afirmando que ficará no CDS até ao fim — “Nem que seja o último a fechar a porta” —, e fica apesar da “enorme divergência com esta direção e com esta liderança”, fala numa direção que “suspendeu a democracia interna do partido”. “É preocupante que o partido não tenha proposta política, é preocupante que ao longo destes dois anos o CDS não se tenha conseguido afirmar.”