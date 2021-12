Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As notícias são más, muito más e péssimas. O relatório semanal que monitoriza as linhas vermelhas da pandemia de Covid-19 mostra que a pandemia continua a cavalgar em Portugal. A pressão sobre os serviços de saúde é elevada, o impacto na mortalidade também e a mortalidade específica por Covid disparou, passando de 17 para 21,8 óbitos por milhão de habitantes no espaço de uma semana. Nos cuidados intensivos, 56% do valor crítico de camas está ocupado e, no Algarve, chegou aos 100%.

Na semana passada, o valor era de 50% e, antes disso, era de 40% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.

Já a mortalidade específica por Covid-19 apresenta uma tendência crescente, 21,8 óbitos por milhão de habitantes, diz o relatório semanal da autoria da Direção Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde.

“Esta taxa de mortalidade revela um impacto elevado da pandemia na mortalidade”, lê-se no documento. A subida corresponde a um aumento de 28% relativamente à semana anterior e a uma tendência crescente. Para além disso, está acima do limiar de 20 óbitos em 14 dias por milhão de habitantes, definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Outra revelação é a de que Portugal pode passar 480 casos por 100 mil habitantes em menos de 7 dias, se mantiver a mesma taxa de crescimento, a nível nacional. O R(t), que mede a transmissão do vírus, apresenta valor igual ou superior a 1, indicando uma tendência crescente da incidência de infeções por a nível nacional (1,11) e em todas as regiões, à exceção da região Alentejo.

Desta forma, o relatório das linhas vermelhas revela que os diferentes indicadores apontam para uma atividade epidémica de intensidade elevada, com tendência fortemente crescente a nível nacional e dá nota que a “pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados, e com tendência crescente, revelando assimetrias regionais”.

DGS e Insa voltam a deixar o alerta da passada semana sobre a necessidade de reforçar a vigilância epidemiológica, virológica e das fronteiras perante o surgimento da variante Ómicron — 49 casos identificados no país — e devido ao aproximar da época festiva.