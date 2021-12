Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há mais doentes Covid-19 internados a cada dia, mas o que causa mais preocupação nos hospitais é a já elevada taxa de ocupação nas unidades de cuidados intensivos com outras patologias.

Paulo Martins, diretor do serviço de medicina intensiva do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), confessa ao Público a dificuldade em ter vagas suficientes numa altura em que se estão a recuperar as cirurgias em atraso e que há mais infeções respiratórias e mais acidentes.

João Gouveia, coordenador da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19, por seu lado, entende que ainda é possível gerir a procura de doentes Covid-19 e não-Covid, mas é preciso começar a preparar um aumento dos internamentos Covid-19, para manter os outros serviços a funcionar.

Neste momento, Portugal tem 870 camas de cuidados intensivos a funcionar — mais do que antes da pandemia —, mas também há camas que não estão ativas por falta de equipamento ou recursos humanos. Neste momento, há 142 doentes Covid-19 em cuidados intensivos, 55,7% do limite crítico definido nas linhas vermelhas (255 camas).