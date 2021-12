Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São os primeiros resultados do ensaio clínico da nova aposta da Moderna: a vacina mRNA contra a gripe, tecnologia que se tornou conhecida com as vacinas contra a Covid. Os resultados foram positivos, segundo a empresa, mas não foram o milagre que os mercados esperavam e as ações da Moderna chegaram a cair 14%.

Nos ensaios de fase 1 o medicamento foi testado numa amostra de 180 adultos. Segundo a imprensa norte-americana, a vacina pretende combater os subtipos de influenza A conhecidos como H1N1 e H3N2 — e que são os mais comuns — para além das variantes Yamagata e Victoria.

Depois de se ter concluído que a concentração de 50 microgramas foi a que teve melhores resultados, a empresa prepara-se para testar uma dosagem inferior em 500 participantes durante a fase 2 dos ensaios.

Dor no local da injeção, cansaço, dores de cabeça e musculares foram os efeitos adversos mais comuns.

