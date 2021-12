Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mulher foi multada em 1.200 euros por ter provocado um acidente que envolveu várias bicicletas na Volta à França em junho. A decisão do tribunal de aplicar a multa veio na sequência de uma investigação criminal que foi aberta após o incidente, um dos mais impressionantes da história da competição.

O acidente aconteceu quando a espectadora pisou o asfalto à medida que o pelotão se aproximava, para mostrar uma placa para uma câmara de televisão – a mensagem era dirigida aos seus avós: “Allez Opi, Omi”. A mulher, que tem 31 anos, não se terá apercebido de que estava no caminho dos ciclistas e, a 45 quilómetros da meta, o ciclista alemão Tony Martin chocou contra ela, no que levou à queda de várias dezenas de outros participantes.

O acidente interrompeu durante alguns minutos aquela etapa da Volta a França, que decorria no nordeste do país. Alguns ciclistas tiveram de abandonar a corrida, devido aos ferimentos que sofreram, e outros foram socorridos no local. O ciclista espanhol Marc Soler foi um dos que não conseguiram regressar, porque fraturou ambos os braços.

A mulher entregou-se às autoridades alguns dias depois do acidente, recorda a BBC. O Ministério Público pediu ao tribunal que fosse condenada por colocar vidas em perigo, embora de forma intencional.

Os procuradores tinham pedido, no mínimo, uma pena suspensa de prisão por quatro meses. Reconheciam, porém, que a mulher – cujo nome não foi divulgado publicamente – se mostrou arrependida e admitiu “quão perigoso” tinha sido o seu comportamento.

Além da multa paga ao Estado, a mulher terá de pagar um valor simbólico de um euro à federação francesa de ciclismo.