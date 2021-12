Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Inglaterra pode vir a enfrentar, nas próximas semanas, um aumento significativo dos casos da variante Ómicron, defende John Edmunds, epidemiologista na London School of Hygiene and Tropical Medicine, citado pelo jornal The Guadian.

O Reino Unido já detetou 817 casos de Ómicron. Se os casos duplicarem a cada dois ou três dias, numa semana subirão de perto de mil para 8.000 e, na semana seguinte, para 64.000 — mais do que agora se regista com a Delta.

O também membro do Grupo de Aconselhamento Científico para as Emergências (SAGE) considera mesmo que a variante estará já a espalhar-se mais rapidamente em Inglaterra do que na África do Sul e que qualquer medida adicional de proteção que o país possa tomar não será, provavelmente, um exagero.

Nos últimos sete dias, o número de infeções na África do Sul subiu 255%, mas este aumento não é causado apenas pela variante Ómicron. Também aqui a Delta continua a ter um papel importante na nova vaga, noticiou o jornal The Guardian.

Por enquanto, a nova onda no país tem sido marcado por casos mais ligeiros, muitos dos internamentos não requerem sequer suporte de oxigénio, disse Fareed Abdullah, do Conselho Su-Africano para a Investigação Médica.

A aparente apresentação mais ligeira dos casos na África do Sul, com uma população mais jovem, não pode, no entanto, servir de exemplo para a Europa onde a população é mais envelhecida.