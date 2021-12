João Palhinha e Pedro Gonçalves vão receber o prémio Stromp para futebolista do ano do Sporting, sucedendo a Sebastián Coates, anunciou esta sexta-feira o grupo de adeptos do clube, que vai distinguir ainda Rúben Amorim e Frederico Varandas.

Em comunicado, o grupo Stromp divulgou a lista dos 13 premiados de 2021, entre os quais constam o judoca Jorge Fonseca e a triplista Patrícia Mamona, ambos medalhados nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, como atletas do ano.

Do plantel principal de futebol, além do médio João Palhinha e do avançado Pedro Gonçalves, que se sagrou o melhor marcador da edição 2020/21 da I Liga, são também agraciados o defesa central Gonçalo Inácio, com o prémio revelação, que vai partilhar com o jogador de futsal Zicky Té, o médio Dário Essugo, com o galardão academia, e Rúben Amorim, como treinador do ano.

O presidente Frederico Varandas vai ser distinguido como o dirigente do ano, numa lista de premiados que integra ainda Dolores Aveiro, a mãe do futebolista Cristiano Ronaldo, com o prémio dedicação.

Além dos prémios por escolha, o Grupo Stromp, que atribuí estes galardões desde 1963, distingue, por inerência, todos os atletas do clube medalhados em Jogos Olímpicos, campeonatos do mundo e da Europa.

Mais uma vez sem gala de entrega dos prémios, tal como em 2020 e novamente devido à pandemia de Covid-19, as distinções vão ser entregues de forma individual.

Lista dos 16 premiados:

Atletas do ano: Jorge Fonseca (judo) e Patrícia Mamona (atletismo)

Futebolista: João Palhinha e Pedro Gonçalves (futebol masculino).

Revelação: Gonçalo Inácio (futebol masculino) e Zicky Té (futsal).

Academia: Sporting — Dário Essugo (futebol masculino).

Técnico: Rúben Amorim (futebol masculino).

Coordenador: Ana Sofia Reigoto (voleibol).

Especial funcionário: José António (área de sócios)

Sócio: Carlos Alberto Sevilha (Núcleo do Seixal).

Dedicação: Dolores Aveiro.

Dirigente: Frederico Varandas (presidente do Conselho Diretivo).