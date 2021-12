O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, disse esta sexta-feira acreditar que a sua equipa “pode fazer mais” e lutar pelos três pontos na receção deste domingo, ao Benfica, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A formação minhota não vence para o campeonato há duas jornadas consecutivas, após os desaires com Portimonense e Gil Vicente, nos quais sofreu sete golos e não marcou nenhum, mas o técnico está convicto que este duelo com as águias pode ser “o ponto de viragem”.

As dificuldades são enormes, não há jogos fáceis nesta Liga. É um adversário que luta pelo objetivo de ser campeão, respeitamos o plantel do Benfica, mas temos consciência que podemos fazer mais. Já fizemos bons jogos, temos de acreditar em nós”, disse Ivo Vieira.

O treinador reconheceu que a classificação da sua equipa na tabela classificativa (14.º lugar) podia ser melhor, mas vincou que, “independentemente do adversário, o Famalicão tem de jogar sempre para ganhar”.

“Temos consciência do nosso momento e da valia do adversário, mas acreditamos muito no nosso potencial. Houve coisas que não correram bem nos últimos jogos e a responsabilidade é minha, mas podemos fazer melhor e temos de lutar pelos três pontos”, assumiu.

Questionado se espera um Benfica motivado pela recente vitória na Liga dos Campeões, que garantiu o apuramento para os oitavos de final da prova, ou ferido pelo desaire frente ao Sporting, na última jornada do campeonato, Ivo Vieira preferiu focar atenção na sua equipa.

O que vai do outro lado não consigo controlar. Não posso dizer se estão motivados ou desmotivados. O que sei é que vamos encontrar uma equipa forte, com um plantel fantástico, mas nós também temos a nossa valia e temos de lutar pelo resultado”, afirmou.

O treinador dos minhotos reconheceu que estes jogos contra equipas de maior visibilidade trazem uma “natural motivação aos atletas”, esperando um Famalicão a jogar com “intensidade e concentração”, tentando “resolver os problemas defensivos que o Benfica e irá colocar e sendo objetivo na procura da baliza contrária”.

Para este desafio, o técnico Ivo Vieira apenas não pode contar com o defesa direito Diogo Figueiras, que está a contas com uma lesão muscular.

O Famalicão, 14.º classificado com 10 pontos, recebe este domingo o Benfica, 3.º com 31, numa partida agendada para as 18h00, que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.