A lenda voltou a Anfield como villain e viu o herói do costume (a crónica do regresso de Gerrard a Liverpool pelo Aston Villa)

Nunca se falou tanto de um treinador que não fosse o do Liverpool antes de um jogo do Liverpool. Nunca se falou tanto de alguém que não fosse do Liverpool. Nunca se falou tanto de uma pessoa que tinha como único objetivo ganhar ao Liverpool. No entanto, este era mais do que um jogo. Mais do que um dia. Para algumas gerações que acompanham o clube, o momento em que uma das lendas vivas voltava a Anfield mas como adversário dos reds, a equipa pela qual jogou 17 anos, pela qual fez 710 jogos, pela qual marcou 186 golos, pela qual ganhou a Liga dos Campeões, a Taça UEFA, duas Taças e três Taças da Liga.

Este sábado, Steven Gerrard voltava a pisar um dos palcos sagrados do futebol inglês que ao longo de mais de uma década e meia se tornou seu mas no comando do Aston Villa, numa nova era que tem Jordan Henderson como grande símbolo do clube mas que apresenta uma base que ficou na história do clube ao quebrar o jejum de títulos no Campeonato e ganhar também a Liga dos Campeões. Era a esse núcleo, orientado pelo também histórico Jürgen Klopp, que o antigo médio tentaria ganhar este sábado em Anfield.

“Se um dia o Stevie vai ser treinador do Liverpool? Sim, absolutamente. O único problema é perceber quando chegou esse momento. Vimos isso com o Frank [Lampard] no Chelsea, foi uma história semelhante à dele. O Stevie está a ir muito bem nesta altura porque ainda é novo mas depois tem sempre a ver com a escolha do melhor momento. Mas sim, acho absolutamente que vai acontecer e que será algo bom para toda a gente. Não sei o que é preciso para ser treinador do Liverpool. Algumas pessoas dizem que é preciso ganhar títulos mas não estou certo disso, acho que é mais importante ganhar coisas quando estamos cá. Olhando para o caminho que está a fazer até agora, está na boa direção”, comentou o alemão.

Klopp, mesmo não tendo orientado no terreno Steven Gerrard, trabalhou ainda com a lenda do clube nos 18 meses em que esteve no comando da equipa Sub-18 antes de sair para o Rangers, onde quebraria o ciclo de vitórias consecutivas do Celtic antes de chegar recentemente ao Aston Villa. “É uma história fantástica. Nem consigo imaginar o momento que está a viver. Senti o mesmo quando voltei ao Mainz e a Dortmund, é estranho. Nunca ouvi uma única palavra contra o Stevie desde que cheguei. Ele pode dizer que todos os seus sentimentos estão colocados de parte mas, do ponto de vista do clube, não estão. Todos aqui adoramos o Stevie. E merece a maior receção possível dos adeptos antes de 90 minutos onde precisamos que estejam do nosso lado a apoiar”, salientou ainda, antes de deixar uma confidência sobre a mensagem após o triunfo do Aston Villa diante do Leicester: “‘Not bad at all! See you!’ But we didn’t speak“.

E da parte de Gerrard, como seria este regresso? “Todo este ruído que está a ser criado acho que é mais para as outras pessoas, para mim trata-se de preparar a equipa da melhor forma que conseguir para ter um resultado positivo pelo Aston Villa. Todas as pessoas no estádio conhecem-me e sabem qual será o meu objetivo agora em Anfield. Tenho uma grande relação com muita gente do clube, tive um tempo fantástico lá, fiz uma jornada incrível como um miúdo da zona que cresce no seu clube, foi a equipa que sempre apoiei e vai ser a equipa que irei sempre apoiar. Mas ao mesmo tempo traz-me um sorriso ter a oportunidade de ir a Anfield, competir com uma boa equipa e tentar ganhar. É o meu único foco”, referiu. E o técnico bem tentou fintar a homenagem esmagadora de que foi alvo mas os olhos contavam outra coisa…

Os números de Gerrard no início de era no Aston Villa eram prometedores, com três vitórias em quatro jogos (a derrota foi com o Manchester City), e a primeira parte provou que o Liverpool não teria uma vida fácil para ganhar sabendo antecipadamente que os citizens tinham reforçado a liderança com o triunfo ante o Wolves. Aliás, mesmo não tendo grandes calafrios no plano defensivo, também não foram muitas as oportunidades para inaugurar o marcador, ficando como lances de maior perigo um remate de Oxlade-Chamberlain, o escolhido para jogar na frente em vez de Diogo Jota, que passou perto da trave (19′) e uma grande defesa de Emiliano Martínez após grande jogada 1×1 de Salah a partir da direita (44′).

Os reds teriam de apresentar outros argumentos no segundo tempo para quebrarem a resistência da equipa de Steven Gerrard mas nem de bola parada o golo apareceu, com Van Dijk a subir mais alto num canto com arco invertido de Robertson da esquerda que Martínez desviou com nota artística (53′). Diogo Jota, que nos últimos dias de debateu com alguns problemas físicos, entrou a meia hora do final para o lugar de Oxlade-Chamberlain e deu o mote para uma espécie de ataque final a uns villains sem capacidade de levarem a bola à área contrária. E o golo acabaria por chegar mesmo de grande penalidade (66′), ganha e convertida por Mo Salah perante um Tyrone Mings sem pernas. Dos 45 golos na Premier League, o egípcio esteve em 23 e leva 14 jornadas seguidas a marcar ou a assistir numa época com 21 golos em… 22 jogos. Se Gerrard estivesse em Anfield como adepto como tantas vezes aconteceu, seria para uma ovação de pé. Uma ovação como aquela que os adeptos de Birmingham lhe dispensaram pela reação ao golo sofrido.

