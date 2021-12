Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A portuguesa Marta Paço sagrou-se este sábado campeã do mundo de surf adaptado no ISA World Parasurfing Championship, que se realiza em Pismo Beach, Califórnia, EUA. A atleta de 16 anos, cega de nascença, foi a mais forte na competição ASVI (deficiências visuais) e traz o título para Portugal.

Em 2018, na altura com apenas 13 anos (começou a surfar aos 12), além de ter sido a mais jovem no campeonato do mundo que na altura se disputou na praia de La Jola, San Diego, também em terreno californiano, a surfista de Viana do Castelo havia conseguido a medalha de bronze.

Apenas um ano depois, em 2019, Marta Paço conseguiu aos 14 anos a medalha de ouro em ASVI no primeiro campeonato europeu de surf adaptado (EuroSurf Adaptive 2019). Essa competição aconteceu em casa de Marta, ou seja, na Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo, o sítio preferido para surfar da atleta do Surf Clube Viana.

“Nunca imaginei que isto fosse possível. Nem sequer tinha intenção de competir. Foi uma coisa que foi acontecendo. Começaram a falar-me nas possibilidades, que havia alguns campeonatos em que podia participar e como sou muito competitiva, fui”, afirmou a jovem vianense numa recente entrevista à TSF, na qual acrescentou que o principal “é surfar e divertir”.

A verdade é que, para Marta, que também adora o skate, tudo tem sido possível desde que se colocou em cima da prancha de surf e consegue assim na manhã californiana (cerca das 17h00 em Portugal) um título que enriquece ainda mais o recente, mas já rico currículo da jovem do Alto Minho, que foi eleita a Cidadã de Mérito mais nova de sempre de Viana do Castelo. Frente a Barbie Pacheco (EUA) e Carmen Lopez (Espanha), a portuguesa aproveitou o resultado do dia anterior (16.33) que ainda contava para a manhã norte-americana deste sábado, dado que se tratavam das mesma três atletas da 1.ª ronda, para sagrar-se campeã do mundo.