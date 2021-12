Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pouco mais de uma semana depois de ter iniciado as entregas do i4 aos primeiros clientes que o encomendaram, a BMW arrancou igualmente com a entrega das chaves das primeiras unidades do novo iX, o SUV que se assume como o topo de gama eléctrico da marca alemã. A primeira versão do novo modelo a passar para as mãos de clientes foi a iX xDrive40, a que depois se seguirá a segunda versão, a xDrive50, que será igualmente a mais potente.

O iX xDrive40 monta dois motores, um por eixo, que totalizam 326 cv e um binário de 630 Nm, capazes de impulsionar o SUV até aos 100 km/h em 6,1 segundos, para depois atingir 200 km/h. A bateria com uma capacidade de 76,6 kWh (71 kWh úteis) permite anunciar uma autonomia de 424 km, em WLTP. O xDrive50 monta uma bateria mais generosa (111,5 kWh brutos e 105,2 kWh úteis) e motores mais potentes (523 cv), pelo que se está igualmente limitado a 200 km/h, o 0-100 km/h cai para 4,6 segundos, enquanto a autonomia sobe para 630 km.

Além da cerimónia da entrega dos primeiros iX, a BMW, através do membro da administração Pieter Nota, responsável pelas marcas, vendas e relações com os clientes, o construtor germânico aproveitou para celebrar a entrega do veículo eléctrico com o número 1 milhão, prometendo ainda que os 2 milhões serão atingidos em 2025, o que diz bem da aceleração que a marca pretende impor à venda de veículos com zero emissões.

Para suportar este incremento na venda de veículos eléctricos a BMW conta com os i4 e iX, agora introduzidos no mercado, bem como os futuros i7 (o Série 7 a bateria) e iX1 (um SUV compacto), ambos esperados para o próximo ano, 2022. Depois, em 2023, será a vez do i5.