O presidente da Câmara de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, formalizou este sábado com o diretor do Fundo de Apoio Municipal (FAM), Miguel Almeida, a saída do município do Programa de Ajustamento Municipal (PAM).

Durante o ato, que decorreu em Aveiro, Ribau Esteves sublinhou o facto de “Aveiro ser o primeiro município do país a sair do seu PAM”.

“Nos últimos anos foi possível realizar uma reestruturação organizacional da Câmara Municipal, pagar dívidas antigas a empresas e cidadãos, participar de forma ativa e liderante a nível regional, nacional e Europeu, apostando com sucesso na captação de fundos comunitários nas várias áreas de ação da câmara”, disse.

Segundo o autarca, foi ainda possível realizar investimento em várias áreas da gestão, com destaque para a educação, a qualificação urbana, a habitação social, o desporto e a cultura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Câmara de Aveiro atingiu o rácio do limite da dívida sobre a receita em 2020, condição para se libertar das imposições do PAM e reassumir a gestão plena do município.

Segundo informação municipal, a execução financeira da despesa no ano de 2020 foi de 69.136.220 euros e a da receita foi de 121.136.020 euros, com um resultado operacional positivo de 18.686.119 euros.

A redução da dívida total foi de cerca de 15,4 milhões de euros, o que representa uma redução de 16,36% face ao ano transato (2019), fixando a dívida do universo municipal no valor global de 78,8 milhões de euros.

“Tendo em consideração o valor da média da receita corrente líquida dos três exercícios anteriores, fixado em 56.469.810 euros, e o valor da dívida total relevante indicada, foi possível alcançar no exercício económico de 2020 um rácio de 1,40, atingindo-se a 31 de dezembro de 2020 o rácio de 1,5 da dívida total sobre a receita corrente, inicialmente previsto em PAM para 2024”, explica a autarquia em nota de imprensa.

No texto é sublinhado que, “em apenas sete anos, dos quais quatro (2017-2020) com apoio do FAM, foi possível recuperar financeiramente a CMA, de um rácio de 3,4 registado em 2013 para 1,4 em 2020, posicionando o município de Aveiro dentro do valor definido por Lei como de equilíbrio financeiro do município”.