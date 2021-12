O Conselho Regional do PSD/Açores ratificou, sexta-feira, a coligação pré-eleitoral com o CDS-PP e o PPM às eleições legislativas nacionais pelo círculo eleitoral da região, revelou a estrutura regional do partido, em comunicado de imprensa.

Na reunião, que decorreu por videoconferência, o líder regional do partido, que é também presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, disse que a AD/Aliança Democrática (nome dado à coligação regional) “apresentará um programa e uma lista de candidatos que corresponderá ao prestígio e à melhor defesa dos Açores, em perfeita coesão com a coligação que forma o Governo dos Açores”.

José Manuel Bolieiro defendeu ainda que a coligação entre PSD, CDS-PP e PPM representa um “resgate histórico de sucesso na democracia portuguesa”, numa referência à AD/Aliança Democrática, formada pelos três partidos a nível nacional em 1979 e liderada por Francisco Sá Carneiro.

Os líderes regionais dos três partidos da coligação, que formou governo nos Açores em novembro de 2020, tinham já anunciado uma candidatura conjunta às eleições legislativas nacionais de 30 de janeiro pelo círculo da região, numa conferência de imprensa, em 03 de dezembro.

O Conselho Regional do PSD/Açores ratificou agora essa decisão e aprovou o perfil dos candidatos a indicar pelos social-democratas.

Questionada pela Lusa, fonte oficial do PSD/Açores disse que a lista da coligação só será divulgada na próxima semana.

O PSD já tinha revelado que o atual deputado Paulo Moniz voltaria a ser o cabeça de lista do partido pelos Açores.

Em comunicado de imprensa, o PSD/Açores adiantou que, segundo o perfil aprovado pelo conselho regional, os candidatos devem “ter representatividade regional e enquadramento nacional, personificar a capacidade de trabalho, experiência e disponibilidade para trabalhar pelos Açores na Assembleia da República, e possuir a imagem de confiança, honestidade e integridade que caracteriza quem se dedica à causa pública”.

Os Açores elegem cinco deputados para a Assembleia da República, sendo que nas últimas legislativas três foram eleitos pelo PS e dois pelo PSD.