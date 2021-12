Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Título: O comprometido

Autor: Viet Thanh Nguyen

Editora: Elsinore

Páginas: 432

Publicado pela primeira vez em Março deste ano, O comprometido chega-nos agora a Portugal pela Elsinore. É a primeira ficção longa de Viet Thanh Nguyen desde O Simpatizante (Pulitzer de Ficção em 2016), a sua primeira incursão no romance.

Em O Comprometido, seguimos a vida de Vo Danh, ex-espião comunista vietnamita que já deu corpo ao romance anterior. Vivendo como refugiado em Paris, Vo Danh tenta avançar com a vida e integrar-se na sociedade francesa. A estadia ali não é pacífica, já que a personagem tenta ultrapassar as ambiguidades em relação a França, que dominou o seu país durante várias décadas. Partindo da personagem, Nguyen lança uma visão panorâmica sobre o colonialismo francês e a herança da guerra no Vietname.

A ação passa-se no início da década de 1980. Vo Danh sobreviveu a uma viagem de barco e a um voo de Jacarta com Bon, seu irmão. Um e outro levam as marcas do tempo que passaram num acampamento de reeducação gerido por outro irmão, Man. Bon parece mais militante e aguerrido, e ao longo do romance sente-se a ironia dramática de este não saber que o seu trauma se deve ao seu irmão. Afinal, Bon defendia a causa comunista, sem saber que tanto Vo como Man eram espiões que secretamente operavam contra ela.

Ao longo do romance, Nguyen trata de forma desenvencilhada os fanatismos e os empecilhos que as ideologias podem ser quando encaradas como dogmas a cumprir. A partir daí, existe a desumanização do outro. Aliás, existe um e outro, e é impossível atar-se o laço. Isto salta mais à vista à medida que o autor começa a explorar as contradições de Vo, e principalmente a angústia com que este as encara, agora que vive entre os colonizadores do seu país. Não raras vezes, vemos em pleno a sensação de humilhação de quem se adapta a uma vida nova depois de ter apontado o inimigo, e ainda por cima um mais poderoso. Parece que até os vietnamitas que mais odiaram França acabaram por ceder a alguns encantos e nutrir simpatia pelo que colhera ódio sabe sempre a traição.

Ao mesmo tempo, partindo-se do ponto de vista de Vo, vemos a França colonizadora com as camadas que não podem ser vistas de dentro. É impactante ver de que forma alguém que sofreu tudo tem de amansar entre quem provocou o sofrimento. Aliás, basta começar no primeiro parágrafo para vermos que a vida de Bo não foi pêra doce:

Éramos os indesejados, os dispensáveis, os invisíveis, aqueles que ninguém via, exceto nós mesmos. Valíamos menos do que nada e era nada o que íamos, agachados às cegas no escuro ventre da nossa arca, 150 a transpirar num espaço não concebido para nós, mamíferos, mas para os peixes do mar. As ondas sacudiam-nos de um lado para o outro e nós dizíamos coisas nas nossas línguas maternas. Nalguns casos, eram orações; noutros, invetivas.” (p. 11)

Perante o sofrimento e a desumanização, Bo só podia querer o óbvio: “uma revolução que derrubasse a revolução pela qual acabávamos de passar” (p. 14). Esta ideia estará vibrante ao longo de todo o romance, já que deixa evidente que tanta luta foi em vão. Aliás, Bo, após os anos intensos de espionagem, acaba a sentir-se pouco: “Posso já não ser um espião ou um infiltrado, mas sou sem dúvida um fantasma” (p. 17).

Refugiado em França, vê-se quase refém da sua experiência de espionagem. Afinal, tem “duas maneiras de pensar”, consegue ver os dois lados e encara isto como “uma maldição” (p. 17). Charles de Gaulle, por exemplo, é visto como o herói que libertara a França dos nazis, mas não deixa de ser quem escravizou os vietnamitas. Num mundo que parece a preto e branco, esta capacidade de Vo, que não é mais do que o exercício de empatia aplicado à racionalidade, passa a existir em contraste com o fanatismo que impede o entendimento do outro lado e que o transforma em traição.

O romance, contudo, peca por excesso, por demasiada prosa para o que dá em termos de desenvolvimento da escrita e de desenvolvimento das personagens. Também peca por excesso em termos de fios de narrativa, já que a Vo dá uma guinada que não apenas é inesperada como parece descabida, numa reviravolta que parece tirar a credibilidade ao livro e querer surpreender só porque sim, atrapalhando a coesão. Vo transforma-se em traficante de drogas, assumindo que infectar França com drogas é uma forma de desforra.

Com picos de humor, Nguyen equilibra o romance entre alguma tragédia e alguma comédia. O problema é que parece que o tom oscila permanentemente, e não é por uma capacidade plástica de se adaptar a prosa. Parece que acontece mais por descontrolo de mão e que, a partir de dada altura, o autor quer manter um ritmo frenético em vez de deixar a prosa escorrer e levar consigo o leitor. Partindo de uma ideia forte, a estética bamboleia e Nguyen não consegue manter o estilo.