Jerónimo de Sousa não fecha a porta a novas negociações com o PS depois das próximas eleições legislativas. Apesar de ter garantido que a “história não se repete”, o secretário-geral do PCP indicou que o partido dialoga com “forças democráticas”. “Procuramos convergências, o que é fundamental é saber quais são os conteúdos concretos dessa convergência”, destacou.

Em entrevista à RTP3, o líder comunista disse que o partido “não vai assinar de cruz”, nem vai votar “contra ou favor daquilo” que ainda não conhece. “Como é sabido, o que determina o governo e o respetivo primeiro-ministro são os 230 deputados a eleger agora a 30 de janeiro”, salientou.

Sobre o PS, Jerónimo caracterizou o partido como sendo de “esquerda”, mas que “muitas vezes pratica a política da direita”. “Não metemos no mesmo saco PS e PSD”, garantiu, acrescentando, no entanto, que, nas políticas estruturantes, o bloco central apresenta mais “convergências” do que com os comunistas.

Do ponto de vista do secretário-geral do PCP, existe uma “contradição insanável” nas políticas socialistas. Por um lado, existe a tentativa de levar a cabo “medidas progressivas, justas e de combate às desigualdades”, mas, por outro, o partido “está amarrado” à União Europeia. Além disso, Jerónimo de Sousa considera que o PS tem demonstrado que “não está motivado”, nem “capacitado” para alcançar “um dos seus objetivos”: a maioria absoluta.

Ainda sobre as negociações do último Orçamento do Estado, Jerónimo voltou a insistir que o PCP procurou aproximar-se do PS, mas afirma que os socialistas não responderam às reivindicações comunistas, que incidiam em áreas como a legislação laboral ou o Serviço Nacional de Saúde.

Não se comprometendo com um objetivo claro para as próximas eleições, Jerónimo de Sousa sinalizou que almeja ver um reforço do PCP em termos de “votos” e deputados”. “Se não conseguirmos, não é um bom resultado”, reconheceu, mas referiu que o partido está a “ganhar confiança” de que pode “crescer” e “avançar”.

Em termos económicos, Jerónimo de Sousa clarificou que o PCP defende uma “economia mista” com a “valorização do setor público” com “espaço para o privado”, principalmente nas micro, pequenas e médias empresas, insistindo ainda nos incentivos ao setor produtivo. Em relação aos grandes grupos económicos, o secretário-geral disse que não os diaboliza, mas sim a “perversão de valores” levados a cabo por estes, principalmente em situações “dramáticas” como a pandemia.

Questionado sobre a permanência de Portugal do euro, Jerónimo não deu uma resposta concreta, mas frisou que o país perdeu parte da soberania, sendo que a moeda única “beneficiou os países mais poderosos” da zona euro. “Os mais pequenos ficaram para trás.”

No plano internacional, o secretário-geral do PCP foi confrontado com a situação na fronteira da Ucrânia e num possível ataque armado da Rússia a Kiev. Sendo defensor da paz, Jerónimo apontou que a aproximação da NATO às fronteiras russas poderá consistir também num “ato provocatório”.

Chega superado pelo PCP? Jerónimo desvaloriza

No que toca à possibilidade de o PCP ser superado pelo Chega nas urnas — que as sondagens têm demonstrado — Jerónimo sublinhou que o partido não age “em função de questões táticas ou circunstanciais”.

No entanto, lembrou que, nas eleições autárquicas, André Ventura dizia que “ia crescer, que ia ser a terceira força política, que ia correr a CDU de todas as freguesias”, mas tal não aconteceu. “O Chega não ganhou nenhuma câmara, não ganhou nenhuma freguesia, não ganhou nenhuma assembleia.”

“Na nossa vida, temos tido batalhas, umas que vencemos, outras que perdemos”, referiu Jerónimo, acrescentando que as derrotas não desanimam o PCP, mas as vitórias também não “descansam” os comunistas.