Maria Castello-Branco, uma das liberais que deixa a comissão executiva na VI Convenção da Iniciativa Liberal e que tem estado afastada do partido nos últimos tempos, principalmente após a polémica do MEL, diz que se mantém fiel à ideia de que “uma política tem de ser independente” e que, para isso, “não pode depender de uma carreira política”.

À distância, e sem estar a participar na reunião magna do partido, Maria Castello-Branco assegura, em declarações ao Observador, que continua a “acreditar na liberdade, no progresso e num país mais livre”.

Desejo a maior sorte ao partido que me acolheu durante anos muito importantes da minha vida.”

Apesar da forma como sai da comissão executiva e do afastamento dos últimos meses, a liberal mantém-se no partido.

Questionada sobre a forma como sai da comissão executiva, Maria Castello-Branco considera que João Cotrim Figueiredo não tem de “dar satisfações sobre as escolhas que faz” para este órgão. Maria Castello-Branco assegura que “não houve demissão nenhuma antes de o mandato terminar”, mas também refere que “cabe ao atual presidente escolher a nova equipa”.

Em entrevista ao Observador, quando questionado sobre a saída de Maria Castello-Branco, João Cotrim Figueiredo justificou que a ex-dirigente está a estudar no estrangeiro. Todavia, acabou por admitir que foi “sobretudo” pela necessidade de “renovar significativamente a comissão executiva e incluir pessoas que tenham essa noção de ação política ligada a uma estratégia muito clara“. “Tem de haver alinhamento”, frisa.

“Discussões não afetam relações pessoais”

Sobre os argumentos, Maria Castello-Branco foi perentória: “Não vou desdizer o líder da Iniciativa Liberal. Mas reitero também o que ele disse na entrevista que deu sobre isso, que é que as discussões que possa haver dentro da comissão executiva não afetam as relações pessoais.”

Maria Castello-Branco admite ao Observador que, depois de concluir os estudos no estrangeiro, não fecha portas a regressar a Portugal e a “poder pensar mais a sério numa contribuição política”, mas neste momento vai manter-se focada nos estudos, em Londres. “Há um tempo para tudo. Devo ter sido uma das pessoas mais novas de sempre a integrar a direção de um partido e foi uma experiência incomparavelmente enriquecedora. Cresci muito, e quero acreditar que também poderei ter ajudado a Iniciativa Liberal a crescer”, destaca.

Maria Castello-Branco foi uma das jovens que surgiu associada ao partido praticamente desde o início, foi cabeça de lista por Castelo Branco nas legislativas de 2019 e deu a cara pelo manifesto feminista do partido. Chegou a ser uma estrela em ascensão na IL e ficou associada à polémica decisão de se ter recusado a participar na conferência do MEL devido à presença de André Ventura. Desde aí houve um afastamento do partido.