A minoria socialista liderada por Daniel Adrião queixa-se de estar a ser excluída das listas de candidatos a deputados às próximas eleições legislativas, apesar de ter um peso de 12% na Comissão Nacional deste partido.

“Há uma cartilha da direção do PS de que há unidade interna, mas isso não corresponde à realidade. Em relação às listas de candidatos a deputados, tem havido um silêncio absoluto por parte da atual direção”, declarou hoje à agência Lusa Daniel Adrião, membro da Comissão Política dos socialistas.

Segundo Daniel Adrião, que se candidatou a secretário-geral em junho passado, a sua tendência, denominada “Democracia Plena”, é a única sensibilidade com representação orgânica dentro dos órgãos nacionais do PS, tendo 10 dos 65 membros da Comissão Política Nacional do partido.

Em 13 de novembro, numa carta dirigida ao presidente dos socialistas, Carlos César, esta tendência defendeu que, caso a direção do PS não se decidisse pela realização de eleições primárias na escolha de deputados, o que veio a acontecer, Daniel Adrião deveria ocupar “um lugar destacado na lista de candidatos a deputados pelo círculo de Lisboa, em posição claramente elegível”.

Esta tendência exigia ainda ter representação nas listas de candidatos do PS em outros círculos eleitorais do país.

Três dias após a apresentação destas reivindicações, segundo Daniel Adrião, houve uma reunião com o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, que “mostrou alguma abertura”.

“Desde esse dia, até hoje, José Luís Carneiro não disse mais nada, não atendeu nenhum telefonema, nem respondeu a mensagens, apesar das nossas insistentes tentativas de contacto”, contou o membro da Comissão Política do PS.

Face ao silêncio dos principais membros da direção, a tendência de Daniel Adrião escreveu no passado dia 03 ao secretário-geral do PS, António Costa, solicitando-lhe a marcação de uma reunião “com caráter de urgência”.

“Uma reunião com o objetivo de prosseguir o processo de diálogo iniciado no âmbito do 23.º Congresso Nacional e que deveria ter tradução no processo de elaboração das listas candidatas pelo PS às eleições legislativas de 30 de janeiro. Mas essa carta também não mereceu resposta”, criticou.

Na sexta-feira à noite, a Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS aprovou a lista de candidatos a deputados, onde não consta nos efetivos o nome de Daniel Adrião.

As listas de candidatos socialistas a deputados nas próximas eleições legislativas, em 30 de janeiro, vão ficar fechadas na segunda-feira à noite, durante uma reunião da Comissão Nacional do PS.