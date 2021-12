Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Até à meia-noite desta sexta-feira foram registados mais 5.373 novos casos de Covid-19 em Portugal, segundo a informação que foi divulgada pela Direção-Geral de Saúde (DGS) este sábado. Foram também registados 4.205 casos de doentes recuperados. O número total de casos ativos é de 65 648.

Os dados da DGS assinalam, também, mais 19 mortes cuja causa foi atribuída à infeção pelo novo Coronavírus e o número volta a manter-se abaixo das duas dezenas, depois de, nesta sexta-feira se terem registado 16 mortes. Já na quinta-feira, foram 23 as vítimas mortais.

Em relação ao número de casos, esta semana (de domingo, dia 5 de dezembro, até hoje, sábado), foi registado um total de 27.408 novos casos, o que resulta numa média de 3.915 novos casos por dia. Segundo este registo, a última semana com um total de novos casos pior que esta foi a de 31 de janeiro a 6 de fevereiro de 2021, na qual foi registado um total de 50.888 novos casos, ou seja, uma média de 7.270 novos casos por dia.

Quando à média do registo de vítimas mortais, esta semana houve um total de 131 mortos, o que dá uma média de quase 19 mortes por dia, devido à Covid-19. Segundo este registo, a última semana pior do que esta, foi a de sete a 13 de março de 2021, com um total de 157 mortes, o que dá uma média de mais de 22 mortos por dia.

Quanto ao número de internamentos em hospital, depois de uma descida nesta sexta-feira, este sábado volta a subir. São agora 952 os doentes internados por Covid-19, mais cinco do que no registo anterior.

Em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), estão agora 142 doentes, mais cinco em relação ao boletim da DGS de ontem, quando tinham sido registada uma descida de cinco doentes em relação a quinta-feira.

No entanto, se é preciso recuar ao início de fevereiro para encontrar uma semana com uma pior média de casos do que esta, em matéria de internamentos não há comparação com esta altura. O total de internamentos nessa semana de fevereiro estava acima dos 6 mil casos e em UCI chegou a ultrapassar os 900.

Na última quarta-feira o número de novos casos teve um pico de 5.286 infetados. Depois disto, na quinta-feira o número desceu para 3.588 novos casos. Contudo, a partir daí tem vindo a subir (sexta-feira: 3.743 novos casos e hoje, sábado: 5373 novos casos). Este aumento no registo de novos infetados pode dever-se a um maior número de testes. O fim de semana implica, para muitas pessoas, uma vida social que, com as novas medidas de contenção da pandemia, obriga à realização de testes. É por isso natural que a, tendo alguns testes a validade de 48 horas, à quinta e à sexta-feira se realizem muito mais testes do que nos restantes dias da semana.

A incidência (o número de novos casos nos últimos 14 dias por 100.000 habitantes) é de 457,7 casos a nível nacional e e 462,5 no continente, segundo a última atualização, nesta sexta-feira. O R(t), índice de transmissibilidade, é de 1,11 tanto a nível nacional como no continente.