O Parlamento Europeu (PE) inicia na segunda-feira uma sessão plenária marcada pela atribuição do prémio Sakharov ao ativista russo Alexei Nalvany e o debate com o chefe da diplomacia da UE sobre a situação na fronteira da Ucrânia.

O PE vai entregar o Prémio Sakharov 2021 ao político russo da oposição e ativista anticorrupção Alexei Navalny, que se encontra detido e que será representado pela sua filha Daria Navalnaya, numa cerimónia agendada para quarta-feira, às 11:00 de Lisboa.

A entrega do prémio tem lugar um dia depois do debate entre os eurodeputados e o alto representante para a Política Externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, sobre as movimentações militares russas na fronteira com a Ucrânia.

Uma resolução sobre este assunto será votada na quinta-feira.

Na quarta-feira, o PE vai debater se os planos nacionais de recuperação e resiliência cumprem os requisitos acordados a nível da UE para as transições verde e digital, bem como se as ações previstas contribuem para os objetivos sociais estabelecidos no regulamento relativo ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), incluindo nos domínios do emprego, da educação e da saúde.

Os eurodeputados debatem na terça-feira e votam na quarta a proposta de lei relativa aos mercados digitais, que estabelece obrigações e proibições para as grandes plataformas em linha que operam na UE.

A proposta de regulamento proíbe certas práticas comerciais desleais das grandes plataformas que atuam como “controladores de acesso” ao mercado (gatekeepers).

Para quarta-feira está ainda agendado um debate com o Conselho e a Comissão sobre os assuntos na agenda da cimeira europeia, como a Covid-19 e a variante Ómicron, a gestão de crises, os preços da energia e a defesa.