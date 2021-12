Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dentro de um Mundial que tem vindo a mostrar que o melhor é mesmo fazer prognósticos só no final da corrida, a qualificação para o Grande Prémio de Abu Dhabi, última prova de 2021 que decidirá o título com dois pretendentes com os mesmos pontos até este momento, voltou a provar o ano fabuloso que se está a viver a nível de emoção e imprevisibilidade, neste caso com Hamilton a dominar por completo a segunda e terceira sessão de treinos livres, a conseguir cravar diferenças acima de meio segundo nas melhores voltas mas com Verstappen a mudar por completo o filme a partir dos minutos finais da Q2 para alcançar um tempo canhão que não deu hipóteses rumo à pole position. Segredo? A parte estratégica.

“Foi um grande trabalho de equipa, a melhor volta do Max de toda a temporada e sob muita pressão… Ontem [Sexta-feira] falámos e ficou como uma opção mas foram os pilotos que trataram de definir os detalhes esta manhã. Começar com os macios não era o plano inicial, estávamos 50-50, mas não ficamos desapontados com este cenário. É importante ter o Checo [Sergio Pérez] à frente do Valtteri [Bottas], por forma a poder pressionar o Lewis na saída e nas primeiras voltas com o pneu macio”, disse após a qualificação Chris Horner, diretor da Red Bull que estava rendido ao feito de Verstappen.

Antes, mesmo em cima do início da qualificação e em declarações à Sky Sports, Horner tinha assumido que a equipa teve de resolver uma questão à última hora nos carros da Red Bull. “A asa traseira tinha um problema. Os carros estão cansados, em fim de vida. Algumas partes já têm dois anos. Não seria correto deixar as coisas como estavam, por precaução mudámos”, explicou o responsável pela equipa, assegurando que iria fazer o mesmo no carro de Sergio Pérez, que assumiria grande protagonismo no dia.

Slingshot… engaged ✅ Verstappen and Perez pulled off a piece of aerodynamic genius during qualifying in Abu Dhabi ☄️#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/CVlSeJdhsv — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

“É um sentimento incrível. Melhorámos o carro para a classificação, o nosso fim de semana estava mais ou menos e estou incrivelmente feliz com isso. É o que queríamos mas nunca é fácil com o momento que eles vivem nas últimas corridas. Estou ansioso para amanhã [domingo], que é o mais importante. Senti-me bem com os dois pneus. É claro que, de noite, o clima está mais fresco e isso pode ajudar os macios mas veremos como estarão as condições. É claro que é importante ter uma boa largada e depois disso vamos pilotar o nosso melhor e ver onde paramos. Sentia-me relaxado antes da classificação. Sei que posso sempre fazer melhor e sei que a equipa vai dar o melhor carro possível”, destacou o neerlandês, entre muitos elogios também à prestação do seu companheiro de equipa, o mexicano Sergio Pérez.

Provavelmente daqui a 10 ou 20 anos as pessoas ainda estarão a olhar para trás, até eu mesmo, e para nos lembrarmos deste ano emocionante, tenho a certeza disso”, salientou.

We asked sports stars, entertainers, and personalities from around the world to answer one simple question… Max or Lewis? ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/sFjG3M2Ymn — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Do lado contrário, faltaram respostas. Em pista, para responder à volta canhão de Verstappen, e fora dela, para perceber como a mesma tinha sido feita. No entanto, nem por isso a confiança baixara. “A volta surpreendeu-me porque parecíamos ter o controlo tanto no Q1 como no Q2, mas há que aceitar o golpe. Não foi totalmente pelo cone de ar, creio que com outra volta também o teria conseguido, mas claro que conseguiram fazer as coisas perfeitamente e isso deu-lhes três décimas de avanço. Estaremos rodeados de pneus macios, pelo que na saída vamos ter desvantagem, mas temos de ser pacientes e tudo se decidirá se tivermos ritmo”, frisou Toto Wolff, diretor da Mercedes, depois da qualificação.

STARTING GRID How we'll line up for our title decider on Sunday!#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/RqO6HNorCK — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

“O Max fez uma volta fantástica e no final não conseguimos competir contra aquele tempo. Estávamos muito fortes nos treinos livres mas não conseguimos responder, foi uma volta excelente para ele. Mas estamos os dois numa boa posição e espero que possamos fazer uma boa corrida. Na Q3, perdi um pouco de tempo na curva 5 mas na última volta já foi boa e limpa. Não conseguia bater aquele tempo, a pole position foi totalmente merecida”, ressalvou Hamilton também na entrevista após a qualificação ao antigo piloto David Coulthard, num ambiente de grande fair play que não se viu por exemplo na Arábia Saudita.