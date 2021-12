Rúben Amorim, o jogo 35 sem perder em casa e a importância de quem é atento: "O Adán foi o Adán, quando nós precisamos ele está lá sempre"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rúben Amorim afirmou na antevisão ao encontro desta noite frente ao Boavista, que o Sporting venceu por 2-0, que a sua equipa, depois da derrota por 4-2 no terreno do Ajax, tinha “pressa” de vencer. Essa rapidez apenas apareceu no arranque da segunda parte, com dois golos em menos de dez minutos, mas o treinador do Sporting, além de referir “uma vitória justa”, diz que a equipa “podia e devia ter feito mais golos”.

“Tivemos alguma lentidão em certos momentos. É normal também porque são muitos jogos. Não digo fisicamente, mas a cabeça… Nota-se algum cansaço no [Gonçalo] Inácio, ele precisa descansar, mas nós temos poucas opções. Mas jogámos bem, com muita movimentação, os jogadores a quererem e criámos oportunidades. O Boavista criou uma oportunidade logo início onde se isolou e o Adán foi o Adán, quando nós precisamos ele está lá sempre”, começou por afirmar na flash interview à SportTV.

⌚️Apito final: SCP 2-0 BFC ????Sporting está há 5 jogos sem sofrer golos em ????️Alvalade para o campeonato, só o ????FC Porto bateu ????????Adán (Luis Díaz) para a Liga em casa dos leões. O último melhor registo pertence a Jorge Jesus com 11 jogos sem sofrer em casa para a Liga (2017/18) pic.twitter.com/qKaBnGOhvf — playmakerstats (@playmaker_PT) December 11, 2021

O treinador do Sporting, que chegou assim aos 35 jogos sem perder no seu reduto para a Primeira Liga, destacou ainda alguma falta de “definição” da sua equipa. “Começámos a segunda parte com dois golos. Tivemos várias oportunidades e saímos com qualidade, mas não definimos tão bem. Mas foi mais um bom jogo da equipa e os jogadores estão de parabéns”, acrescentou.

Ainda sobre a troca dos primeiros para os segundos 45 minutos, Amorim comentou, quando questionado, a troca de Pedro Porro por Ricardo Esgaio ao intervalo. Aconteceu porque o espanhol “sentiu uma dor na perna”. “Não podemos arriscar. Ninguém nesta equipa consegue ser melhor do que um colega como a que ele tinha”, referiu, frisando ainda o facto de “existir jogo já daqui a três dias” e “a equipa está com poucos jogadores, mesmo utilizando os miúdos da equipa B”. “Precaução” foi a palavra de ordem na situação do lateral direito espanhol.

Amorim já tinha lançado vários jovens em Amesterdão e na noite deste sábado foi a vez de Nazinho ir a jogo de início. Acabou por ter “alguma dificuldade no andamento na segunda parte, o que é normal porque teve muito tempo parado, até lesionado na equipa B”. “Gostei [do jogo de Nazinho], foi muito competente a defender e começa a soltar-se no ataque. É muito rápido, é fora a conduzir a bola, já mostrou isso. Portanto o Nazinho está a crescer, vai crescer e há outros também como o [Gonçalo Esteves], que vão jogando e vão tendo oportunidades e é isso que eles estão a fazer” frisou sobre os miúdos, antes de ser questionado sobre o falhanço de Pedro Gonçalves, o goleador-mor da equipa na última época e meia: “É próprio dele. É um rapaz muito especial e um jogador muito especial. Tenho de realçar o trabalho dele, como fecha dentro, como pressiona, como arranja espaços, como está sempre a tentar ir na profundidade. É um grande jogador, fez um excelente trabalho e não marcou hoje, vai marcar nos próximos jogos”.