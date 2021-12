Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O “sonho” começou há mais de uma década, a obra demorou dois anos e o resultado foi mostrado este mês. A nova ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, já está a funcionar e foi este sábado inaugurada pelo primeiro-ministro António Costa e pela ministra da Saúde, Marta Temido. Um projeto que, nas palavras do primeiro-ministro, é “exemplar” e a prova de que é possível “fazer acontecer os sonhos” — mesmo em tempos “particularmente difíceis” com a pandemia de Covid-19.

“O mais difícil foi fazer e garantir que os sonhos não morriam com a Covid-19. E o sonho de ter esta ala pediátrica é um sonho que tem mais de 10 anos. Houve muitas oportunidades de poder ser resolvida, mas a verdade é que foi necessário fazer acontecer esse sonho”, destacou António Costa, reforçando que durante os últimos dois anos, em plena pandemia, a obra da nova ala pediátrica não parou: “Esta é a prova de que foi possível, mesmo nas condições mais difíceis, de fazer acontecer esse sonho. E a demonstração de que, apesar da Covid-19, o país não parou”.

António Costa relembrou que a Covid-19 não teve efeitos apenas a nível da saúde e destacou também “a condicionante da vida em sociedade que o Covid-19 impôs a todos”, relembrando um Conselho de Administração do Hospital de São João que, “assoberbado com uma enorme pressão do acréscimo de serviço que a pandemia impôs a todos os profissionais e instituições de saúde, conseguiu encontrar uma 25.ª hora no seu dia para continuar a fazer esta obra”.

Depois de estar 12 anos na gaveta, envolta em algumas polémicas e guerras políticas, a obra da nova ala pediátrica do Hospital S. João arrancou a 1 de outubro de 2019, com um investimento de cerca de 25 milhões de euros. Neste novo equipamento, constituído por cinco pisos mais dois subterrâneos, está instalada a primeira unidade de queimados pediátrica do Norte e outras valências que até agora estavam dispersas por várias zonas do hospital, como a cardiologia pediátrica, cirurgia cardíaca e de intervenção, oncologia pediátrica, grande trauma e resposta a doentes neurocríticos.

António Costa considera que esta obra foi um “bom caso prático” da proposta de alteração aprovada ao Orçamento do Estado para 2019 para prever o ajuste direto para a construção da nova ala pediátrica — o que permitiu que a obra pudesse estar concluída “a tempo e horas”. “A concorrência foi assegurada, a transparência na contratação foi garantida e a melhor prova disso é que desta vez não houve contencioso, não houve providências cautelares a parar a obra”, sublinhou o primeiro-ministro.

Saímos daqui com a confiança de que, mesmo nos momentos mais negros e mais difíceis, em que parece que não há nenhuma solução, há sempre um caminho onde é possível, desde que haja vontade para o fazer”, sublinhou António Costa.

A nova ala pediátrica do Hospital de São João recebeu as primeiras 21 crianças a 16 de novembro, tendo a primeira utente sido uma bebé de um mês. Antes desta abertura, o serviço funcionou durante 10 anos em contentores “indignos” e de dois anos de obras. O parlamento aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2019, para prever o ajuste direto para a construção da ala pediátrica, um projeto vulgarmente conhecido como “Joãozinho”.