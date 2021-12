Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando chegou à Premier League via Swansea, depois de duas temporadas em que ficou perto da subida de divisão pelo Sheffield Wednesday, Carlos Carvalhal foi introduzindo alguns elementos tipicamente nacionais nas conferências. Logo no início, uns pastéis de nata distribuídos por todos os jornalistas que estavam no centro de treinos do clube com direito a pacotinhos de canela para quem quisesse enquanto ia dizendo “Portugal, pastel de nada”. Mais tarde, as expressões, como aquela célebre frase de Quinito dizendo que ia arriscar tudo “colocando toda a carne no assador” (ou “all the meat on the fire“, na tradução mais ou menos literal que utilizou). Mais um toque numa competição que, entre jogadores e treinadores, tem desde há muito uma marca portuguesa com Cristiano Ronaldo e José Mourinho como embaixadores.

Este sábado não havia Carlos Carvalhal mas sobravam à vontade pastéis de nata (e o que mais houvesse da nossa extensa iguaria) antes de um jogo com “all the meat on the fire” dos dois lados. O duelo mais nacional de todos tinha como palco o Etihad, juntando um trio de portugueses do Manchester City contra “a” armada portuguesa do Wolverhampton num total de dez internacionais que podiam ir a jogo mais um treinador no banco (e jogaram todos menos Fábio Silva, que não saiu do banco, e Pedro Neto, a recuperar de lesão). No entanto, era de um em específico que mais se falava. De um lado e de outro.

A atravessar um dos melhores momentos desde que chegou ao Manchester City, Bernardo Silva foi eleito pelo terceiro mês consecutivo o melhor jogador pelos adeptos, com um total de 48% de votos em novembro à frente de João Cancelo (35%) e Rodri (17%). Isto num mês em que marcou dois golos (Manchester United e Everton) e uma assistência (PSG), sendo que neste arranque de dezembro marcou no triunfo em Birmingham com o Aston Villa e bisou frente ao Watford, sendo até aqui o melhor marcador da equipa na Premier League com sete golos em 14 partidas. “Neste momento é o melhor jogador da Liga. Foi o melhor na época em que conseguimos 98 pontos, há três temporadas, e é agora. Depende apenas dele… Quando um jogador tem esta qualidade, só depende dele. É um jogador noutro nível, em todos os níveis”, destacou Pep Guardiola, técnico dos citizens que no último jogo com o RB Leipzig mudou toda a equipa.

Esta semana também, o esquerdino foi protagonista de um pequeno episódio para os meios do clube onde apresentou com a namorada o seu cão John (em homenagem ao central John Stones, “um grande amigo”), falou sobre como é viver mais no centro da cidade, revelou a única superstição que tem antes dos jogos que é tirar um café para si e para Mahrez e admitiu que quando acabou o encontro frente ao Liverpool onde bateu o recorde da distância percorrida num jogo da Premier League (13,7km) mal podia aguentar-se em pé. Este é “o” momento de Bernardo Silva numa altura particularmente densa do calendário e Bruno Lage, também ele um conhecedor das características do internacional, sabia que poderia ter problemas.

“O que vou dizer quando o vir? Qualquer coisa como isto: se começas a fintar, dou-te um tiro no joelho”, atirou entre sorrisos o técnico do Wolves, antevendo mais um encontro complicado depois da derrota pela margem mínima sofrida nos descontos frente ao Liverpool na última jornada. “Iremos para o jogo com a mesma confiança de sempre. Temos a noção de que vamos defrontar um dos melhores treinadores do mundo, uma equipa fantástica, e que eles sabem fazer várias coisas muito boas dentro de campo”. Até aqui tudo certo mas foi mais por erros próprios que a equipa começou a perder o jogo com a expulsão de Jiménez, seguindo-se o lance que em Portugal tinha potencial para ser comentado durante dias a fio de uma grande penalidade de João Moutinho após cruzamento de Bernardo Silva que fez o 1-0.

Voltando ao 3x5x2, com o reforço do meio-campo com Dendocker e a colocação de Adama Traoré mais solto na frente com Raúl Jiménez, o Wolverhampton voltou a testar uma nova ideia de jogo que já tinha experimentado com o Liverpool tendo como lição as derrotas no início da época com Tottenham e United: menos romântico, mais pragmático, com o objetivo de parar as armas fortes do adversário, tentando ir em busca das transições que causassem mossa na frente. E, na primeira parte, só mesmo dois portugueses, João Cancelo e Bernardo Silva, foram encontrando os espaços para desequilibrar, com três remates nos 20 minutos iniciais que saíram por cima, ao lado e à figura de José Sá. Oportunidades, zero.

Pouco depois da meia hora, Rúben Neves e Max Kilman tiveram um choque de cabeças arrepiante com muito sangue à mistura que motivou uma paragem maior no encontro, aproveitada por Bruno Lage para ir chamando jogadores e dar indicações sobre o que estava a falhar na passagem para o processo ofensivo (Ederson foi pouco mais do que um espectador). No entanto, e entre os sete minutos de descontos que a primeira parte teve, os pratos da balança ficaram em definitivo desequilibrados com um momento pouco ponderado de Raúl Jiménez, que no instante seguinte se arrependeu de se ter colocado à frente a bola retardando o reatar do jogo nos segundos seguintes a ter visto o primeiro amarelo – e viu o segundo.

Com isso, a segunda parte teve sentido único e foi jogada apenas no meio-campo do Wolverhampton, que foi resistindo de uma forma fantástica à avalanche ofensiva dos visitados, não permitiu mesmo assim um grande número de oportunidades ao adversário, José Sá também apareceu sempre que foi preciso mas o Manchester City chegaria mesmo ao golo em mais um lance polémico, numa grande penalidade por mão na bola de João Moutinho após cruzamento na direita de Bernardo Silva (confirmada pelo VAR apesar de deixar muitas dúvidas) que deu a Sterling a possibilidade de fazer o 1-0 (66′). Mesmo sem brilhantismo, longe de uma grande exibição, os citizens ganharam num jogo que por cá seria falado dias a fio…