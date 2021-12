O brasileiro Andrew Parsons foi reeleito este domingo como presidente do Comité Paralímpico Internacional (IPC) para um segundo mandato de quatro anos, após a votação realizada virtualmente durante a 20ª Assembleia Geral do organismo.

Parsons, que é membro do Comité Olímpico Internacional (COI), foi o único candidato nestas eleições, nas quais obteve 98% dos votos, enquanto o neozelandês Duane Kale foi igualmente reeleito, mas como vice-presidente, com 97%.

O brasileiro chegou à presidência do IPC em setembro de 2017 para suceder ao britânico Philip Craven, que dirigia a entidade desde 2001.

Antes de chegar à presidência do organismo, Andrew Parsons foi o líder máximo do Comité Paralímpico Brasileiro entre 2009 e 2017, tendo feito parte da Comissão de Coordenação do COI para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.