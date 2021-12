Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Cotrim Figueiredo encerrou a VI Convenção da Iniciativa Liberal com um discurso curto, centrado na necessidade de “convencer” os eleitores de que o “voto mais útil” é no partido que lidera e com um ataque ao Governo, ao PS, a António Costa e nem dispensou utilizar José Sócrates como arma de arremesso.

“Portugal não precisa de governantes que se agarrem ao poder, precisa de governantes que devolvam esse poder às pessoas”, afirmou o líder liberal durante o discurso em que acusou o Executivo de “cegueira e teimosia ideológica”. Mais do que isso, o líder liberal voltou a falar de “nepotismo” e “amiguismo” num partido onde “se acham donos disto tudo e promovem a confusão permanente entre o PS e o Estado”, segundo Cotrim Figueiredo.

O presidente da IL continuou com os ataques e os alvos repetiam-se: “Este é um Governo e um PS incompetente em tudo menos na propaganda e na manipulação.” E este é um Executivo, diz, “gordo e anafado” e “totalmente incapaz de assumir qualquer responsabilidade política”.

Aliás, João Cotrim Figueiredo elencou alguns dos que considera piores no Governo, a começar por Eduardo Cabrita que afirmou “sair para não prejudicar o PS”, a continuar pela ministra da Justiça e a polémica do procurador europeu que disse ser uma “bagunça”, mas também o ministro da Educação que “a única que deixa é um sistema educativo onde os interesses dos alunos foram subalternizados”.

A maior crítica é para Costa, que o líder liberal acusa de “nunca saber de nada”, e “lava as mãos de todo o tipo de problemas” e “é famoso pela habilidade em se agarrar ao poder”.

“Um país que não cresce, com salários que não crescem, onde só crescem os impostos, cresce a imigração dos mais qualificados, cresce a falta de esperança, cresce o consumo de ansiolíticos. Este não é o país que nós queremos construir”, enalteceu, frisando que é preciso focar no trabalho para as eleições.