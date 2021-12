A edição de 2022 do Guia Michelin Espanha e Portugal, que distingue os melhores restaurantes ibéricos, é apresentada na próxima terça-feira na cidade espanhola de Valência, numa gala da sustentabilidade e do “reencontro”, após uma interrupção causada pela Covid-19.

“A grande festa da gastronomia de Espanha e Portugal, que terá lugar no próximo dia 14 de dezembro, no Auditorio de les Arts, recupera o formato presencial, com todas as medidas para garantir a segurança dos convidados que assistirão ao evento”, afirma a Michelin, num comunicado a propósito da gala de apresentação da edição do próximo ano do guia ibérico.

Há um ano, a edição de 2021 foi lançada a partir de Madrid numa cerimónia com transmissão ‘online’, devido à pandemia de Covid-19.

“Esta será a gala do reencontro. (…) A Gala digital do ano passado ensinou-nos não só a adaptarmo-nos a uma situação inédita, mas também que, graças aos meios digitais e às redes sociais, podíamos abrir esta grande festa da gastronomia a muitas mais pessoas”, refere a organização, no mesmo comunicado.

Para o secretário autonómico do Turismo, Francesc Colomer, este evento “representa uma oportunidade para todo o setor da hotelaria, que passou um ano e meio muito complicado devido à pandemia, pois, na realização desta gala, é reconhecido o trabalho, o esforço, o talento, a criatividade e os valores das propostas gastronómicas”.

Além de manter a transmissão ‘online’, a organização disponibiliza conteúdos audiovisuais, em formato de série, denominada “Mediterrâneo, Terra de Estrelas”, cujos protagonistas serão os produtos, os produtores e os restaurantes da Comunidade Valenciana.

O tema da sustentabilidade estará em destaque na gala do Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.

Pela primeira vez, “uma consultora independente de certificação avaliará a pegada de carbono por forma a reduzir o seu impacto no futuro, através de medidas adicionais, e, potencialmente, a compensá-lo com projetos sustentáveis”, indica a Michelin, acrescentando que foram adotadas “uma série de medidas, tanto logísticas como organizativas, para reduzir o impacto ambiental do evento”.

Durante a gala, nove ‘chefs’ de restaurantes com estrelas Michelin da Comunidade Valenciana servirão um jantar, sendo a equipa coordenada por Quique Dacosta (três estrelas Michelin no restaurante com o seu nome, em Dénia).

A Michelin lança todos os anos um guia no qual distingue os restaurantes que os inspetores, de forma anónima, avaliam como os melhores, atribuindo uma, duas ou três estrelas.

Na edição de 2021, Portugal soma sete restaurantes com duas estrelas (‘cozinha excecional, merece o desvio’) e 21 com uma estrela (‘cozinha de grande nível, compensa parar’). O país nunca recebeu a classificação máxima, de três estrelas (‘cozinha de nível excecional, que justifica a viagem’).

As distinções reconhecem a qualidade da cozinha, com base em cinco critérios: qualidade dos produtos, domínio dos pontos de cozinha e das texturas, equilíbrio e harmonia dos sabores, personalidade da cozinha e regularidade.

No total, o Guia Espanha e Portugal 2021 contempla 11 restaurantes com três estrelas, 38 com duas estrelas (três novos) e 203 com uma estrela (21 novos).