No reino dos coupés hiperdesportivos, exuberantes e eficientes, com mais de 1500 cv, não há grandes distinções entre o que os faz mover, se electricidade ou gasolina. Importa sim é a potência, a velocidade máxima alcançada e a tecnologia associada. Além, claro está, do preço. E há um novo candidato à liderança, um coupé exuberante e sofisticado com 1900 cv e o emblema Pininfarina, um dos mais reputados no mundo do design.

Só vão ser fabricadas 150 unidades do modelo de marca italiana, que no fundo é propriedade dos indianos, uma vez que a Mahindra adquiriu a Pininfarina há seis anos, que se transformou em Automobili Pininfarina. O Battista é um coupé tão agressivo quanto belo, com uma asa traseira móvel, certamente activa, capaz de contribuir para colar o hiperdesportivo ao solo, não só em curva como nas travagens.

Mas o Battista não serve apenas para curvar e travar, uma vez que herda a mecânica do Rimac Nevera, o melhor dos actuais hiperdesportivos eléctricos. Nunca foi revelado o contrato que une as duas empresas, mas tanto pode ser uma relação fornecedor/cliente, como a que junta a Rimac à Porsche, à Hyundai e Kia, como um intercâmbio que introduza no cocktail o design, com a casa italiana a conceber os modelos do fabricante croata. Seja qual for o segredo que os une – no site da Rimac surge referência a um acordo de fornecimento de tecnologia por 80 milhões, o que parece pouco face ao know-how transferido –, o que importa é o resultado final. Sendo que o Battista é mais atraente, pelo mesmo preço, uma vez que valor em ambos os casos ronda os 2 milhões, antes de impostos.

Além dos 1900 cv, devidamente acompanhados por uma força de 2300 Nm, o Battista possui um sistema eléctrico a 800 V, o que deixa antever cargas rápidas, caso existam carregadores disponíveis. O chassi em fibra de carbono será similar, mas sob outras roupagens e embora pese cerca de 2,2 toneladas, tal não o impede de passar pelos 100 km/h em menos de 2 segundos, para depois atingir 300 km/h em cerca de 9,3 segundos, com a velocidade máxima a fixar-se em 412 km/h. Tudo isto alimentado por bateria de 120 kWh.